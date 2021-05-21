"На 80-е совсем не похоже": Поклонники романа "Пищеблок" разгромили новый сериал

В онлайн-кинотеатре вышли две первые серии сериала «Пищеблок» по одноименному роману писателя Алексея Иванова. Для поклонников романа премьера была долгожданной, но, похоже, они разочарованы увиденным.

Действие в романе и соответственно сериале происходит в 1980 году. В стране идет Олимпиада, а в пионерском лагере на берегу реки завелась нечисть: вампиры кусают пионеров и обращают в нежить. Противостоит кровопийцам в пионерских галстуках прекрасный интеллигентный и мыслящий мальчик Валерий Лагунов, который категорически не хочет быть вампиром. Пионерский лагерь и вампиры — это, конечно, метафора СССР, еще существующего в 80-м году, но близящегося к своему концу.

В экранизации романа снялись Петр Натаров (кажется, самое узнаваемое сегодня детское лицо кино), Даниил Вершинин, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко и другие. Режиссером проекта выступил Святослав Подгаевский, который работает в жанре хорорра («Пиковая дама: Обряд», «Русалка. Озеро мертвых»).

Актерский состав, по мнению публики, — однозначно плюс сериалу. «Судя по Трибунцеву, Шакурову и Мадянову, попадание в авторский замысел есть. Ну, а там — будем смотреть», — пишет зритель.

Поклонники романа с нетерпением ждали выхода первых серий и многие разочарованы, главные претензии — отсутствие подлинной атмосферы пионерского лагеря и осовремененость персонажей, разговаривающих так, как говорят в наши дни.

«Так вот, ждал я ребята, именно атмосферы! — пишет один из фанатов творчества Иванова. — То, из-за чего я, да и многие из вас, полюбили роман. Ждал и верил, что уж сейчас-то всё получится. Ведь это сериал! А не фильм полуторачасовой! Можно не спеша, не отклоняясь сильно от первоисточника, снять качественное зрелище!

Ругал-ругал я коллег за то, что они посмотрели две серии и выложили отзыв, а сам смог посмотреть за вечер только одну. Разболелась голова от увиденного! Захотелось напиться и не вспоминать этот сериал. Честное слово!».

«...Можете ли вы представить, чтобы на детский песенный конкурс выбрали импортную «Шизгану»? «Чунга-чанга», как было в романе Иванова! И ничего другого!», — пишет тот же зритель, отмечая несоответствие фактов.

Пользователи, которые сами отдыхали в пионерских лагерях, отмечают: щитовые домики в лесном бору, туалет с дыркой на улице, умывалка с холодной водой, построения — это правда, а купающиеся голышом вожатые — перебор, как и смелые вылазки мальчиков с зубной пастой в первую же ночь.

«На 1980-е как-то совсем не похоже. Думали галстуки раздали, а там крутись как можешь?» — спрашивает Дмитрий Павлов.

«Нет, ребята, ничего уже лучше не будет. Всё внутри переворачивается, если подумаю о продолжении просмотра. Желание отбили напрочь! Однако рекомендовать буду. Почему? Ну чтобы вы сравнили. Тому, кто не читал романа, может и понравится. Один балл», — негодует еще один поклонник романа.