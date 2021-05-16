Неспящие в музеях: фоторепортаж с акции "Ночь музеев – 2021" в Москве

15 мая столичные выставки открыли свои двери для гостей ежегодной акции «Ночь музеев». Наш фотокорреспондент прогулялся по Музею Москвы и застал необычные экспозиции и неспящих посетителей.
16 мая, воскресенье
15 мая, суббота
14 мая, пятница
15 мая столичные выставки открыли свои двери для гостей ежегодной акции «Ночь музеев». Наш фотокорреспондент прогулялся по Музею Москвы и застал необычные экспозиции и неспящих посетителей.
журналист
Не знаем, что такого спрятано в выборах в Госдуму, но, как только близится избирательная кампания, невесть откуда появляется множество странных и порой давно позабытых личностей, заявляющих о намерении заполучить мандат. О депутатах здорового человека уже мало кто мечтает, зато можно будет хотя бы посмеяться
обозреватель
В лидерах Евровидения-2021 у букмекеров – Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее
Экономист
Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас