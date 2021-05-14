«Мечта, а не спектакль!» Премьере в Мастерской Фоменко устроили овацию

«Мечта, а не спектакль, браво!» — воскликнул кто-то в антракте на премьере спектакля «Моцарт «Дон Жуан. Генеральная репетиция» Дмитрия Крымова (по его же пьесе) в Мастерской Фоменко.

Начало — это вихрь и водоворот, которым руководит помреж в пиджаке и белых тапках: сотрудники театра носясь со скоростью света меняют кресла в партере, таскают туда-сюда стол, графин, чашки и стул. Все это для него — великого режиссёра. Он появляется — в поношенном плаще, в годах, в седине и сутулости, в малиновом кашне, с волочащимся ботиночным шнурком.

У него все время звонит телефон, он в него ворчит, ругается, вспоминает про фестал и репетиции где-то в Европе. И если бы не программка и узнаваемый, хоть и «состаренный» тембр тихого голоса, ни за что не догадаешься, что это Евгений Цыганов.

Пластика, движения рук, походка, значительное лицо-маска — то ли это сам Мейерхольд, то ли Анатолий Васильев, а может, Любимов или Фоменко. В общем, это кто-великий из недавнего прошлого.

«Может я и не Дзефирелли, но Чернякову какому-нибудь уж фору дам», говорит он потом о себе. При этом спектакль так устроен, что невероятно интересен, даже если зритель понятия не имеет, кто эти люди.

Перед нами разворачивается весь этот сумасшедший закулисный триллер, где режиссёр в два счета расправляется с неугодными актёрами (здесь он буквально расстреливает их из ружья). Кровь на стенах, на мордах мраморных львов, дым коромыслом, в ход идёт перочинный нож, хинкали, бинты, костыли, коляски — и детские, и инвалидные. Мир крутится вокруг Него, а Он раздаёт роли по старой памяти («Дон Жуанов бывших не бывает!»), по новой страсти, по прихоти. Титры на белой стене чередуют любовь с отповедями, проклятиями и упреками в режиссерском диктате.

Партер вскрикивает от выстрелов, шарахается от громадной падающей люстры, но посреди этого чудесного, смешного и трагического театрального бардака очень хочется попросить политического убежища и остаться жить в этом спектакле, не выходя в постылую наружу. Навсегда. Потому что здесь все по любви.

Ближайшие показы - 25 мая, 2 и 3 июня