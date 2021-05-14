«Кирочки не стало». Умерла подруга Ивана Краско

В Петербурге скончалась замечательная актриса Кира Крейлис-Петрова. Кира Александровна не дожила всего полутора месяцев до своего 90-летия. Талантливую клоунессу мы запомнили по фильмам и сериалам «Китайская бабушка», «Улицы разбитых фонарей», «Кухня», «Именины», «Окно в Париж» и многим другим. Много лет Кира Александровна служила в Александринском театре, а с прекрасным спектаклем «Любовь не картошка» вместе с Ниной Усатовой, Игорем Скляром, Александром Михайловым и Зоей Буряк объехала всю страну, собирая полные залы.

Среди друзей Крейлис-Петровой был Иван Краско. С его ныне покойным сыном Андреем она блистала в аншлаговом спектакле «Москва-Петушки». «Там я её и заметил, – говорит Иван, – клоунессу мирового уровня». Иван Иванович соболезнует родным покойной:

– Кирочки не стало, – грустно сказал Иван Иванович. – Ушла выдающаяся клоунесса… Я всегда ей говорил, что она неповторима в своей профессии.

Она смущалась. «Ой, Ванечка, садись лучше за стол, сейчас выпьем по пятьдесят граммов», – приглашала она к столу, который был у неё всегда отменный.

Она была удивительно гостеприимна. «Ванька, у меня всегда всего наготовлено и припасено, боюсь остаться голодной, я же блокадница», – признавалась она. Как-то раз открыла кладовку, а там соленья, варенья, да всё такое красивое, ой, мамочки! Последний раз я к ней заезжал в конце января, когда наш город празднует снятие блокады, ведь нас с Кирой связывало это событие, мы оба блокадники. Мы очень хорошо посидели. Я привёз с собой кильки и штоф. Душевно посидели, по-нашему. Она такая весёлая была в тот день, впрочем как и всегда, мы много смеялись.

«Ванечка, я не понимаю, что мой муж, такой латышский красавец во мне нашёл, ведь я такая некрасивая», – рассказывала она о своём покойном супруге с юмором.

«Ты что девочка, ты такая красавица», – возражал я ей. Она смеялась впокатуху.

«На памятнике моему Яшеньке стоит дата его ухода, а рядом на плите я оставила специально место, вот когда я уйду, мои дети впишут туда мою дату ухода», – делилась она со мной.

«Ванюшка, да не грусти ты, ну что я такого сказала?! Надо всё воспринимать с улыбкой, это жизнь». Такой я её и запомнил, улыбчивой и лёгкой.

– Единственное, – сетует Краско, – мы не успели ей выбить звание, она была лишь Заслуженной артисткой, но поистине Народной, без официального звания – Народная артистка. Но, надо признать, что слава пришла к ней уже в зрелые годы, она сама тому поражалась, говорила, что это её муж помолился за неё на небесах. Я предполагал, что к 90-летию сделаю ей такой подарок, приложу все усилия, чтобы Кирочка получала высокое актёрское звание, эту по–настоящему заслуженную награду. Сама Кирочка была не тщеславна. Аплодирую тебе, Кира, ведь актёров провожают аплодисментами. Браво, моя дорогая! Твой Ваня.