"Организм сам подсказал": Анна Снаткина раскрыла свой секрет победы над COVID-19

Почти полтора года пандемия коронавируса держит в страхе весь мир. Многие уже неоднократно переболели COVID-19, а для кого-то эта болезнь стала смертельной. Но есть люди, которых этот недуг не коснулся. Среди них – актриса Анна Снаткина.

Артистка считает, что помогает ей в этом ее давнее увлечение – обливание ледяной водой, которое она практикует уже не первый год. Подробности выяснил Sobesednik.ru.

Закаляться Снаткина начал задолго до пандемии – три года назад.

– Просто организм подсказал этот способ, чтобы бодро себя чувствовать, – продолжает актриса. – К ледяной воде я шла постепенно. Сначала начала обливаться прохладной водой, а потом стала понижать градус.

Вот теперь дошла до ледяной воды, а летом я купаюсь в холодной проточной речке. Ни разу еще не заболела. Думаю, что обливание холодной водой поднимает иммунитет и в том числе помогает от коронавируса. Также я ограничиваю себя в еде и с утра делаю йогу.

Приобщить к закаливанию своего мужа – 46-летнего актера Виктора Васильева, Снаткиной пока не удалось. А вот восьмилетняя дочь Вероника уже начинает брать пример с мамы.

– Приучаю ее понемножку, она у меня тоже закаляется, – делится артистка.

Кстати, несмотря на постоянную занятость Анны и ее супруга, в их графике обязательными являются семейные дни, в которые они проводят время только втроем. Артистка также рассказала нам, за какие качества она полюбила Виктора.

– Мой муж – очень хороший человек, потрясающий отец, – констатирует Снаткина. – А самое главное, до меня он ни разу не был женат, никого не предал. Для меня это было важно при выборе спутника жизни.

Если человек один раз кого-то обманул, он может обмануть и второй раз. Я бы никогда не простила мужчине измену. Зачем любить того, кто не любит тебя?!

Мне кажется, такие вещи разрушают и невозможно уже потом вернуться к прежним отношениям. В таких случаях надо просто человеку пожелать всего хорошего и остаться с ним друзьями.