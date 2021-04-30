Какие декольте и разрезы! Фоторепортаж с закрытия 43-го Московского кинофестиваля

Накануне состоялась церемония вручения наград Московского международного кинофестиваля, проходившего с 22 по 29 апреля.
30 апреля, пятница
29 апреля, четверг
Накануне состоялась церемония вручения наград Московского международного кинофестиваля, проходившего с 22 по 29 апреля.
Экономист
Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас
обозреватель
Фильм "Девятаев" – о подвиге советского летчика, сбежавшего из немецкого плена на бомбардировщике. Фильм можно (и нужно) смотреть в кинотеатрах с 29 апреля, он снят по воспоминаниям героя, которого до 1957 года готовы были считать предателем. Но самое интересное рассказал сын Михаила Девятаева: дело его отца до сих пор лежит в архивах под грифом "Секретно"
писатель, журналист
Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что