Антон Долин прокомментировал победу "Земли кочевников" на "Оскаре"

Триумфатором 93-й по счёту церемонии «Оскар» стал фильм «Земля кочевников», собравший все главные награды – за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль. Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец» (её за 83-летнего актера вышел получать Хоакин Феникс). Для Фрэнсис Макдорманд, сыгравшей героиню в «Земле кочевников», это третий «Оскар», для Энтони Хопкинса – второй.

Своими впечатлениями об «Оскаре 2021» с Sobesednik.ru поделился кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» (теперь еще и YouTube-блогер) Антон Долин.

– Чем так велик фильм «Земля кочевников» и чем вас удивил 93-й Оскар?

– Если коротко констатировать, то фильм «Земля кочевников» велик как раз тем, что не претендует ни на какое величие.

– Это маленький независимый фильм на очень важную тему o людях, оставшихся без домов. Он о современной Америке, а не об Америке прошлого, как большинство других номинантов.

Ну и кроме того, он очень современно сделан, в нем почти нет профессиональных актёров, документальное в нём очень органично переплетается с игровым. В общем, всё это говорит о «Земле кочевников» как об одном из самых ярких фильмов сезона.

Фото: скриншот трейлера фильма "Земля кочевников"

К тому же в контексте нынешнего равнения «Оскара» на так называемое diversity – то есть расовое, культурное, языковое и какое угодно ещё разнообразие, тот факт, что постановщица фильма Хлоя Чжао – этническая китаянка, только добавляет фильму очков, а не наоборот, как могло бы быть ещё пять или десять лет назад.

– Ну и главным сюрпризом для меня было то, что премии за актерские работы давали после премии за лучший фильм. На моей памяти такое впервые.

Может быть, организаторы провели какое-то голосование среди публики или опросы и выяснили, что больше всего людей интересуют актерские призы. А может быть, дело просто в желании преподнести вот такой маленький сюрприз. Также для меня приятным сюрпризом было то, что две статуэтки достались фильму «Манк» Дэвида Финчера. Он вообще мой фаворит из всех участников «Оскара» в этом году, и все заранее злорадно говорили, что никаких премий ему не светит. Но два «Оскара» – всё-таки это очень хорошо, тем более «художник- постановщик» и «оператор» – это весомые номинации.

– Если большинство фильмов-номинантов рассказывают об американском прошлом, это значит, что Америка сейчас ностальгирует по былому?

– Америка всегда мечтает о прошлом, как и Россия. Кино обожает обращаться к прошлым временам, это известная вещь.

– Просто «Земля кочевников» особенно выгодно в этом смысле выделялась на фоне таких фильмов, как «Манк», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и Чёрный мессия», которые все относятся к прошлому Америки.

– А как пандемия, новая этика и политика отразились на нынешнем «Оскаре»?

– Новая этика и политика отражаются на любом «Оскаре». Но «новая этика» – это вообще какой-то антинаучный термин. Речь идёт об обычной этике, она всегда была важна для Голливуда, просто представления об этой этике менялись.

Фото: скриншот трейлера фильма "Земля кочевников"

То же самое с политикой: не бывало ещё ни одного аполитичного «Оскара». Это просто нонсенс. А что касается пандемии, то мы видели людей в масках, видели, что в зале – а это был не зал, собственно, а здание вокзала, было гораздо меньше людей, чем обычно в театре Dolby. И видели то, что номинанты и лауреаты находились в разных пространствах и в разных городах и даже на разных континентах. Такого раньше тоже не бывало, но сейчас все с пониманием отнеслись к этому изменению режима.

– Сегодня «Оскар», который все уже давно и перманентно ругают, остаётся ещё самым авторитетным мерилом хорошего кино?

– Ни один человек, критикующий «Оскар», ни разу ещё не назвал ни одну премию, которую этот человек считает более авторитетной.

– То есть слова «Оскар» – уже не то», «Оскар» стал отстоем» мы слышим всё время. Но ни от одного человека я ни разу не слышал «Оскар» стал отстоем, не то что премия «Золотой орел», который ого-го и просто огонь».

Следовательно, «Оскар», может быть, и не тот. Может, он нравится меньше, чем нравился когда-то, но его позиция главной премии в мире, мне кажется, не поколеблена.