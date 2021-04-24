Сон, который стал реалити: состоялся финал второго сезона шоу "Кто ты?!"

На прошлой неделе подошел к финалу второй сезон первого молодежного онайн реалити-шоу «Кто ты?!»

Музыкальный проект, в котором принимают участие молодые таланты от 13 до 17 лет, стал популярным среди подростков. Победителя шоу выбирали в прямом эфире соцсети «ВКонтакте».

Судить финалистов реалити в клуб «1930 Moscow» приехали такие личности, как музыкальный критик Артур Гаспарян, единственная обладательница Грэмми в России певица Polina, автор хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко, популярный советский диктор Владимир Березин и другие.

На мероприятии собрались десятки блогеров и тиктокеров, все они дружно поддерживали своих любимых героев.

– Я – представитель старшего поколения, которому интересно, что делает младшее поколение, – признался Березин. – Вокруг молодость, таланты, мне все это передается. Я даже помолодел на этом фоне, мне кажется.

Диктор Владимир Березин и дизайнер Игорь Гуляев

– Мне нравится работать на тех проектах, где можно встретить большую концентрацию творческих людей, у которых горит глаз, как у Димы Билана, – сказал член жюри финала проекта Артур Гаспарян.

Слева направо: победительница шоу София Смирнова, критик Артур Гаспарян, продюсер Татьяна Тур

Одним из ведущих финала реалити стал старший сын телеведущей Юлии Барановской и футболиста Андрея Аршавина – 15-летний Артем Аршавин. Молодой человек, по всей видимости, пошел талантом в маму, он уверенно держался перед камерой и задавал профессиональные вопросы участникам финала и звездным гостям.

Хабиб

Проект проходил в Сочи, где 13 участников жили на закрытой вилле, занимались творчеством, будучи отрезаны от любой связи – гаджеты у ребят отобрали. Команда наставников, артистов и блогеров во главе с продюсером и создателем проекта Татьяной Тур сделали из обычных подростков суперзвезд. Победителем проекта и обладателем главного приза в миллион рублей стала София Смирнова из Санкт-Петербурга. Второе место заняла Виолетта Зубащенко из Воронежа, она получила контракт на запись сольного альбома с продюсерским центром Татьяны Тур «Sound Media».

София Смирнова

Вместе с участниками шоу на сцене выступили: Polina, Хабиб, Никита Мимимижка, Kirill Felix, Sleepy, Марк Потапов, LINA LEE и другие популярные артисты.

LINA LEE

Автором и продюсером реалити-шоу «КТО ТЫ?!» является Татьяна Тур – основатель продюсерского центра «Sound Media», работавшая с такими артистами, как LINA LEE, Марк Потапов, Гарик Зебелян, а также Полина Гагарина, Наталья Подольская, Юлия Барановская, Рита Дакота, Sam Pikar.

– Идея реалити пришла ко мне во сне в 2017 году, – говорит Татьяна. – Несколько месяцев я вынашивала эту идею, и она осуществилась в Таиланде. Для первого сезона мы собрали более 10 тысяч заявок со всей России и СНГ, одна девочка была из ОАЭ. Тогда возраст участников был от 10 до 15 лет.

Мне говорили: Татьяна, вы сошли с ума, столько детей, такая ответственность. Коллеги не понимали, в чем монетизация этого проекта. Я не брала платно детей, как устроена вся индустрия, поэтому затея многим казалась провальной. Никто мне не верил.

Первый сезон мы делали только «ВКонтакте», что было большой ошибкой – я отказалась от других площадок. Поклонников было много, ко мне подходили на улице, просили сфотографироваться, говоря что мы выпустили крутое шоу. Второй сезон уже купила популярная цифровая площадка «IVI».

– В первый сезон вы свои средства вкладывали? Отвезти стольких детей – наверняка дорогое удовольствие.

– Да, я сама все организовала, мне это обошлось в десятки миллионов, никакого дохода первый сезон мне не принес, но я вложилась в идею.