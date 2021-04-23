"Вы можете по гербарию судить о лесе?": Райкин назвал минусы онлайн-спектаклей

Константин Райкин, который ранее скептически отнесся к попытке дистанционно провести театральную премию «Золотая маска», объяснил в программе RTVi «Час Speak», почему, по его мнению, театр невозможен в онлайн-формате.

«По телевизору спектакль — это не театр, это телевидение. Или это интернет. Экран не может заменить живого общения. Это давно известно, но вот эта пандемия еще раз это доказала. Я ни одного спектакля, которые показывали мы из нашего архива, не посмотрел, чтобы не расстраиваться. Вы можете по гербарию судить о лесе?»

— приводит метафору Райкин.

Вместе с тем режиссер отмечает, что только 9% населения любого большого города бывает в театрах, но он настаивает, что все (даже плохие) театры должны существовать и дотироваться государством или спонсорами. При этом любой репертуарный театр, по словам Райкина, никак не может окупаться.

«Даже плохой театр где-нибудь в регионе — это очаг русской речи. Я мог приезжать в какой-то малоизвестный город и сразу, не зная заранее, мог по публике сказать, которая собиралась во дворце культуры, где я выступал, есть в этом городе театр или нет. По просто способности понимать русскую речь, сложносочиненные предложения», — говорит режиссер.