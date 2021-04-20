Новый роман Владимира Сорокина: доктор Гарин и власти-афедроны

Новый роман Владимира Сорокина «Доктор Гарин» появится в книжных магазинах 21 апреля. И выглядит такое совпадение как-то символично.

Книги Сорокина описывают нашу реальность и ближайшее будущее настолько точно, что есть даже анекдот на эту тему: однажды Ходорковский предложил заплатить Сорокину мешок денег с тем, чтобы он больше не писал о России, потому что все написанное в его романах вскоре сбывается.

Так вот, радостная новость: 21 апреля выйдет сорокинский роман, как говорят, с хорошим концом! Это дает нам надежду.

Главного героя мы знаем по повести «Метель», которая у Владимира Сорокина вышла еще в 2010 году. Тогда доктор Гарин добирался до села Долгого, чтобы привить его жителей от боливийского вируса, который превращает людей в зомби. Но чуть не замерз насмерть в российских снегах.

Теперь доктор оказался в XXII веке и путешествует на титановых ногах в постапокалиптическом и постлитературном мире, где его пациентами становятся самые смешные и беспомощные существа на Земле, в прошлом – лидеры мировых держав (вполне узнаваемые), теперь они функционируют как единый организм и состоят из… афедрона.

Этот мир, где вырезают часы из камня и айфоны из дерева, где будущее похоже на дремучее прошлое, может быть, знаком нам – немного! – по «Теллурии» (2013).

Пока сложно сказать как, но? кажется, путешествие приведет доктора в Гулаг болотных чернышей, побочного продукта советского эксперимента, который пострашнее атомной войны.

В нынешней антиутопии Владимира Сорокина старомодный Платон Ильич Гарин на обломках разрушенной вселенной, вступая в связи с женщинами разных размеров и разной природы, встретит, потеряет и вновь обретет свою единственную любовь, чтобы лечить ее до конца своих дней.