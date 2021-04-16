Планы на выходные: любуемся космосом и идем в зоопарк

Sobesednik рассказывает о предстоящих мероприятиях на выходных: попляшите под русский рейв, сфотографируйте (но только без вспышки!) проснувшегося медведя и еще раз отпразднуйте 60 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос.

Музыка

«Вспомним, какие бывают лесные забавы под шум камыша на дворе, рубанём дрова, скучно в лесу точно не будет! Пойдём со мной, закружим ураган, ведь куда бы я бы не пошёл — везде пляшу!» — обещает песнослов Нейромонах Феофан. 16 апреля в столице артист собирает своих самых верных красных девиц да добрых молодцев на пляски под девизом «Ядреность Исконная». Гостей ждут любимые и редко исполняемые на концертах треки в переосмысленном электронном звучании и новый материал для настоящего танцевального рейва! Место проведения — Дк. им. Горбунова.

24 апреля концерт Феофана пройдет в Санкт-Петербурге в «Гигант Холле».

А вот в Crocus City Hall 16 апреля выйдет группа «Моральный кодекс», чтобы отпраздновать свой 30-летний юбилей. Поздравить юбиляров приедут Гарик Сукачёв, Валерий Сюткин, Дима Билан, Николай Расторгуев, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Алёна Свиридова, Николай Фоменко, Александр Маршал, группы «Тараканы!», «Танцы Минус» и ARTEMIEV и многие другие. В программе концерта все главные хиты команды, неожиданные дуэты и новые версии любимых песен.

Зоопарк

В Москве наконец установилась солнечная погода, и начали просыпаться и выглядывать из своих вольеров животные.

Московский зоопарк приглашает всех желающих к себе в гости, чтобы полюбоваться красивейшими фламинго, посмотреть на вышедшего из спячки бурого мишку, посмеяться над играми обезьян и просто хорошо провести время.

Парки и музеи

17 апреля в Саду астрономов парка «Сокольники» проведут праздник «Инопланетная живопись», посвященный 60-летию со дня первого полета человека в космос. Гостям покажут короткометражный фильм о космическом пространстве и расскажут о причинах лунных затмений и смене времен года.

Посещение мероприятия будет проходить по сеансам, так что требуется регистрация.

В галерее современного искусства ARTSTORY открылась выставка работ современных художников «Космос наш!». Авторы создали уникальные произведения, объединенные одной темой: космос и его восприятие в современном обществе. Многие из них были задуманы и исполнены специально для этого проекта.