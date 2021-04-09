Планы на выходные: пишем диктант и идем на фитнес

Выходные – не повод сидеть дома! Наша редакция сделала для вас подборку самых классных мероприятий, которые вы можете посетить 10 и 11 апреля абсолютно бесплатно (ну, почти).

Музыка

10 апреля в ГлавClub группа Tequilajazzz сыграет все песни из своего самого известного альбома «Целлулоид». Выйдя летом 1998 года и ненадолго, но решительно катапультировав Tequilajazzz в мейнстрим, «Целлулоид» остается визитной карточкой команды, охотно играющей «Кроме звезд», «Авиацию и артиллерию», «Улитку», «Наливайю» и, куда без него, «Зимнее солнце» вот уже четвертую декаду кряду. В Главклубе каноническая пластинка «Текилы» прозвучит от первой до последней ноты – если очень повезет, заодно с премьерами новых песен.

Игорь Растеряев представит альбом «10 лет на комбайне» 11 апреля на большом концерте в московском клубе Gipsy на Красном октябре! В предстоящем мероприятии примут участие приглашённые музыканты – Василий Яковлев и Игорь Бабко, известные по своей работе с Дельфином, поэтому палитра звучания некоторых песен будет расширена.

Знания

10 апреля в 14.00 пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». Среди диктаторов этого года значатся кинокритик Антон Долин, телеведущий Валдис Пельш, фигурист Илья Авербух, актриса Яна Чурикова, журналист Владимир Познер, режиссер Юрий Быков и многие другие. Напоминаем, что перед посещением мероприятия на него необходимо зарегистрироваться.

Спорт

10 и 11 апреля на территории Малой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» состоится 9-й московский фитнес-фестиваль FitExpo. В программе соревнования по фитнес-аэробике, роуп-скиппингу и танцевальной гимнастике, ежегодный Конкурс инструкторов групповых программ фитнес-клубов города Москвы, мастер-классах по самым популярным фитнес-направлениям и, конечно же, розыгрыше ценных призов. Площадки откроются в 10.00.

Помощь

В предстоящие выходные благотворительный фонд «Собаки, которые любят» приглашают всех неравнодушных к судьбам бездомных животных посетить фестиваль. Те, кто решит забрать питомца домой, должны будут заполнить договор об ответственном содержании. Партнеры вручат полезные подарки, а кинологи и ветеринары проведут бесплатную консультацию.

Для самых маленьких организуют уголок «Юного ветеринара», где дети смогут научиться правильному уходу за домашними любимцами.