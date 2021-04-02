Планы на выходные: участвуем в апрельском забеге и смотрим документальное кино

Придумали, чем занять себя в предстоящий уик-энд? Если нет, то читайте нашу подборку самых классных предстоящих событий в столице.

Спорт

Наступил уже второй месяц весны, а значит пора открывать беговой сезон. 4 апреля всех желающих приглашают принять участие в преодолении дистанции на 5 километров. Маршрут пройдет вокруг Олимпийского комплекса «Лужники» по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Участникам откроются виды на Москва-Сити, Воробьёвскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену «Лужники».

Выдача стартовых пакетов участника с номером, браслетом для камеры хранения и значком производится сегодня до 21.00. Старт забега назначен на 10.00 в воскресенье.

Фестивали

В рамках Всемирного дня информирования об аутизме с 1 по 3 апреля в Москве пройдет всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Мероприятие проводится с целью распространения информации об аутизме в России и включения лиц с расстройствами аутистического спектра в повседневную жизнь.

В программе запланированы концертные программы с участием творческих коллективов, мастер-классы для детей и их родителей, выставка художественных работ, адаптированные экскурсии в музее и кинопоказы, тематические лекции для всех желающих, а также вебинары и интервью. Подробнее со списком мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Со 2 по 9 апреля в кинотеатре «Октябрь» пройдет ежегодный фестиваль документального кино «Артдокфест». Общий объем программы предполагает более 100 картин. В основном конкурсе представят следующие ленты: «Байконур. Вторжение» Дмитрия Громова, «Горькая любовь» Ежи Сладковского, «Гаражане» Натальи Ефимкиной, номинант на «Оскар» «Гунда» Виктора Косаковского, «Котлован» Андрея Грязева, «Утро, вечер, молоко» Марины Фоменко и множество других.

Развлечения

В парке «Сказка» наконец-то открывается зона с экстремальными аттракционами. Теперь посетители смогут «упасть» с высоты 40 метров или посмотреть на Москву с высоты птичьего полета в цепочной карусели.

Общение с живой природой

3 апреля «Парк Горького» запускает новый проект «Крылатые соседи». Его участники будут создавать комфортные условия для птиц: строить скворечники с использованием экологичных материалов, расставлять фотоловушки, чтобы следить за жизнью пернатых, создавать «отели» для насекомых, в которых живность сможет легко перенести холода.