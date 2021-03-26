Врачи запретили Льву Лещенко вакцинироваться от коронавируса

79-летний певец заявил, что пока не будет делать прививку и надевает маску только в госучреждениях – «где это заставляют делать».

Ровно год назад Лев Лещенко переболел коронавирусом. Сейчас певец чувствует себя хорошо, но признался, что делать прививку не спешит.

– Я буквально сегодня разговаривал с врачом, он сказал: «Вам теперь – ни в коем случае!» (Не надо вакцинироваться. – Прим. Sobesednik.ru). А вообще, конечно, вакцина спасает какое-то время. Мне кажется, сейчас весной будет новая волна вируса. Люди будут чаще выходить на улицу, общаться больше... – сказал Лев Лещенко в интервью Sobesednik.ru.

По мнению артиста, COVID-19 не искусственно выведенный вирус:

– Все природное, естественное. Понимаете, мы же сами в себе убили антибиотиками бактерии, которые сражаются с вирусами, с элементарным гриппом, – считает певец.

А еще специально нагоняют страхи, чтобы отвлечь людей от каких-то социальных проблем. Масочный режим объявили, хотя врачи уже доказали, что маски по-настоящему не спасают от вируса.

Лично я надеваю маску только когда прихожу в какое-то государственное учреждение, где это делать заставляют, – подчеркнул Лещенко.

Удивляют люди, которые в масках по улице ходят. Это же полный бред! Конечно, меры предосторожности надо соблюдать, но не так фанатично, что напоминает уже маразм.