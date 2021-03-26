Планы на выходные: проводим ночь в театрах и изучаем Скандинавию

Предстоящие выходные подготовили жителям и гостям столицы насыщенную программу. О самых примечательных событиях читайте в гиде от Sobesednik.ru.

Ночь театров

С 27 на 28 марта в столице пройдет ежегодная акция «Ночь театров». С 21.00 все театры откроют двери для своих гостей.

Так, культурный центр «Вдохновение» на Ясенево приглашает всех желающих на бесплатный концерт театра «Балет Москва» – лауреата премии «Золотая маска».

КЦ «Зодчие» посвятит вечер изучению неизведанных человеческих возможностей. Перед зрителями выступят театр «Каскадер» и Московский театр иллюзий.

В музее Паустовского проекта «Мамин театр» пройдет спектакль «Мой зоопарк». Постановка посвящена детским мечтам и воспоминаниям, поэтому увидеть ее будет интересно не только детям, но и взрослым.

Киноклуб-музей «Эльдар» приглашает желающих к просмотру фильма о Константине Станиславском. В ленте представят интервью с современными актерами и режиссерами, в числе которых Юрий Бутусов, Лев Додин, Деклан Доннеллан, Никита Михалков, Кэти Митчелл, Ивана Чаббак, Рената Литвинова, Марина Брусникина, Кирилл Серебреников, Вениамин Фильштинский, Оскарас Коршуновас – они расскажут о том, как меняется театр в рамках системы мастера.

Музеи

Дарвиновский музей предлагает школьникам провести каникулы с пользой. В программе масстер-класс «Изобретаем головоломку», интерактивная 3D-игра «Невероятные приключения в океане», суть которой – сразиться с пиратами и спасти окружающую среду от токсичных отходов и загрязнений, занятие «Биоакустика», где можно узнать, как говорит и слышит человек, провести несколько опытов и даже собрать телефон из подручных материалов.

Языки

28 марта на ВДНХ начинаются уроки Скандинавской школы. Если заранее зарегистрироваться, то можно попасть на бесплатное изучение финского, норвежского и шведского языков. Уроки будут сопровождаться кинопоказами.