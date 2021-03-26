Beat Film Festival анонсировал первые фильмы секции гала-премьер

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival объявил первые шесть фильмов программы.

Зрителям покажут ленты о признанном отце европейского модернизма Алваре Аалто, авторе «Неба над Берлином» и одном из представителей новой немецкой волны в кино Виме Вендерсе, французском техно-музыканте Лоране Гарнье, американском баскетболисте Майкле Джордане и феномене кроссовок Nike Air Jordan, а также об эволюции серфинг-культуры и девушках, которые боролись за право быть признанными в этом виде спорта.

Кроме того, гости вперые на большом экране смогут увидеть «Американскую утопию» – киноверсию бродвейского шоу экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна, снятую классиком независимого американского кино Спайком Ли.

Все премьеры пройдут в кинотеатре «Октябрь». Сам фестиваль состоится со 2 по 20 июня.