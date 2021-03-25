В Москве открылась книжная ярмарка "Нон/фикшн". Фоторепортаж Sobesednik.ru

24 марта в столичном Гостином Дворе стартовала ярмарка интеллектуальной литературы «Нон/фикшн».
Ее гости и участники, среди которых Денис Драгунский, Андрей Кураев и Вениамин Смехов – в фоторепортаже Sobesednik.ru
25 марта, четверг
24 марта, среда
24 марта в столичном Гостином Дворе стартовала ярмарка интеллектуальной литературы «Нон/фикшн».
Ее гости и участники, среди которых Денис Драгунский, Андрей Кураев и Вениамин Смехов – в фоторепортаже Sobesednik.ru
журналист
Референдум показал раскол между ориентированной на Европу западной частью СССР и консервативной глубинкой во главе с «электоральными султанатами» – с другой. Даже если бы Горбачев смог удержать в узде хотя бы девять республик, сегодня условная Азия представляла бы около 50 млн избирателей. А условный академик Кадыров давно сидел бы хозяином Кремля. Причем вполне демократично
писатель, журналист
Наконец, сам национальный лидер? Но он никуда не может деться со своей элитной галеры, он заложник вечных разборок под ковром в собственном окружении, он обречен ссориться со всем миром и выслушивать гадости от мировых лидеров, которые, увы, могут себе позволить нелицеприятные оценки
обозреватель
Горячим головам, уже требующим запретить снимать кино про маньяков, хорошо бы помнить, что, к сожалению, самый главный триллер в современной России сегодня – в льющихся сверху новостях об очередной порции запретов. Что опаснее для нашей страны: смотреть на маньяков или смотреть, как их запрещают, – большой вопрос