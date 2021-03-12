Планы на выходные: гуляем на Масленице и смотрим Михалкова

Масленичная неделя подходит к концу, а значит в выходные Россию ждут массовые гуляния. Чтобы вы ничего не пропустили, мы собрали самые интересные праздничные мероприятия.

Масленица

В последний день Масленичной недели, 14 марта, музей-заповедник «Царицыно» подготовил увлекательную программу. Так, в подземном пространстве входного павильона установят инсталляцию, состоящую из гобеленов, сотканных из сухих луговых трав, цветов и льняных нитей Верой Занегиной.

В самом парке музыкальный ансамбль «Комонь» проведет перформанс: во время выступления участники будут перемещаться по придворцовой территории, поэтому песни можно будет услышать в разных местах парка.

Самых активных и любопытных организаторы приглашают принять участие в квесте «Народный календарь. Проводы зимы». Участники познакомятся с традициями празднования Масленичной недели, поговорят о народных приметах весны и календаре сезонных природных изменений.

На ВДНХ с 12.00 до 21.00 гости смогут попробовать праздничные угощения из разных стран мира. Также можно будет угоститься авторскими чаями и напитками, купить вологодскую пастилу и леденцы, сувениры ручной работы от резидентов Парка ремесел.

В историческом парке «Россия – моя история» пройдет ярморочное представление «Петрушка на ярманке», а на «Робостанции» всем юным гостям подарят брелок в виде солнышка.

Благотворительная выставка

14 марта всех неравнодушных к судьбе братьев наших меньших «Юна» приглашает на фестиваль, где гостей будут ждать более 100 кошек и собак.

В рамках специальной лекции гости узнают о правилах передвижения питомцев в большом городе, о том, как подготовить животное к транспорту и свести всевозможные для него риски к минимуму.

Для тех, кто пожелает забрать пушистого друга домой, организаторы предоставят договор об ответственном содержании животного и подарят специальные призы от спонсоров.

Кино

14 марта «Москино Космос» покажет историческую мелодраму Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Фильм вышел на экраны 23 года назад и стал одним из первых кинохитов в новейшей истории российского проката.

Перед началом сеанса зрителей ожидает встреча с самим режиссером и съемочной группой. Начало в 18.30.