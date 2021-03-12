"Мемуары эмани": простые выстраданные мудрости

«Мемуары эмани» — это словно бы корейский ответ «Зулейхе» с той лишь (хотя и большой) разницей, что Гузель Яхина писала чужую и выдуманную историю (хотя и с опорой на факты и свидетельства), а тут перед читателем — реальная и своя.

Семья Нины Ким тоже прошла и через смерти, и через побеги. Были там и вагоны для скота для «врагов советской власти» с картонкой-ширмой для трупов, и новая жизнь на ни к чему непригодной земле; и полное деклассирование и нивелирование всех былых заслуг…

Страх гонимого народа, цитируя автора, крепко сидел в крови ее семьи даже спустя несколько поколений. Но Ким, хлебнув горя, все же обрела свое счастье. Как? Тут и восточное воспитание. И та самая вакцина «гонимого народа». И другие жизненные принципы, которыми делится Нина-эмани в своих мемуарах — такими легкими для соблюдения, но такими выстраданными...