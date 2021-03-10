"Я весь мокрый от стыда": актер Юрий Колокольников опозорился перед зрителями

Артист рассказал о самой провальной премьере своего фильма.

Юрий Колокольников – киноактёр с богатой фильмографией, насчитывающей около 100 работ в российских и зарубежных картинах. Юрия утверждали на роль такие режиссёры, как Кристофер Нолан и Джордж Мартин, снявший сериал «Игра престолов», в котором Колокольникову посчастливилось принять участие.

Артист объясняет, что главное на пути к цели – идти маленькими шагами: «Там резюме отправил, здесь на пробы сходил». Он соглашается на роли, не раздумывая и не боясь испортить репутацию, а порой идёт на эксперименты.

«Я к этой профессии отношусь адекватно, понимаю, механику игры, могу заплакать, покривляться, для меня это всё – некое путешествие. Когда меня приглашает Кристофер Нолан, не возникает вопросов, кого я буду играть, насколько велика роль, ведь могло быть так, что этого опыта в моей жизни никогда бы не случилось», – говорит артист.

Неловко за свою работу Колокольникову было всего один раз, когда по реакции зрителей на российской премьере одного из своих первых фильмов он понял, что все мелодраматичные моменты, задуманные режиссёром для накала страстей, завалены. Люди испытывали «испанский стыд», глядя на игру Колокольникова, и не могли сдержать смех.

«Я был весь мокрый от стыда. Дождавшись финальной сцены, сразу выбежал из кинотеатра и не заметил, как дошёл от Пушкинской до Чистых прудов, после этого мне уже ничего не стыдно», – признаётся артист.

Несмотря на публичность своей профессии, Юрий не любит давать интервью, а на его странице в Instagram за последние 6 лет появились лишь 16 фото.

«У меня нет потребности говорить по душам публично. Это чисто русская тема и я не понимаю зачем», – недоумевает Юрий в интервью «Осторожно, Собчак».

После окончания Щукинского театрального училища артист не показывался ни в один театр, у него не возникало желания «служить». По его мнению, все навыки можно получить в процессе работы на съёмочной площадке.

«Если у тебя психика мобильная, не обязательно 4 года учиться в театральном ВУЗе, навыки «кривляния» отрабатываются на съёмочной площадке. В Америке актёры проходят тренинги и мастер-классы», – сравнивает артист подходы российской и зарубежной школы.

Колокольников иронично относится к своему амплуа и не удивляется предложениям пройти пробы на роль бандита, людоеда, наркодилера или маньяка.

Помимо уже сложившейся актёрской карьеры, у Юрия Колокольникова есть опыт работы продюсером. Он относит себя к хорошим коммуникаторам и людям, обладающим вкусом к сценарному материалу, что является основополагающим в работе продюсера. Колокольников находит логичным и интересным расширять горизонты в смежных профессиях, но режиссёрских амбиций пока не имеет.

Колокольников делит творческую жизнь на «до» и «после», говоря о принятии Аяуаско в Перу (отвар, традиционно изготовляемый шаманами индейских племён для общения с духами и достижения целительных способностей). Этот ритуал, по словам Колокольникова, помог ему познать себя, избавиться от страхов и найти ответы на вопросы, которые задают себе люди на протяжении всей жизни.

Анна Дубиницкая.