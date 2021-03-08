Дудл 8 марта посвятили женщинам разных рас, профессий и особенностей здоровья

Ежедневно встречающий пользователей поисковой системы Google дудл ожидаемо посвятили Международному женскому дню. И в этот раз международная компания акцентировала внимание на теме дайверсити (разнообразии) и борьбе за равноправие.

В анимационном ролике, представленном без лиц героинь, множество атрибутированных сюжетов, говорящих о профессиях женщин, будь то лаборантки, судьи, операторки и другие.

Также показаны женщины, пользующиеся шрифтом Брайля и передвигающиеся на коляске.

«Суфражистки, ученые, обладатели золотых медалей, предпринимательницы и многие другие - сегодня Doodle чествует женщин всего мира, преодолевших препятствия своего времени, чтобы создать прочное наследие. За плечами этих первооткрывательниц стоит бесчисленное множество других женщин, перед которыми наконец открылись двери и разбились стеклянные потолки* карьерных лестниц», — говорится в пресс-релизе компании.

Google давно пытается сделать видимым вклад женщин в историю человечества. Дудлы в последние годы все чаще посвящают оставленным в свое время без внимания персонажам-женщинам. Причем в каждой стране отображается в том числе свой исторический бэкграунд.

Например, среди российских дудлов есть посвященные микробиологине Академии медицинских наук СССР Зинаиде Ермольевой, чемпионке мира по шахматам Людмиле Руденко, актрисе Фаине Раневской и многим другим.

* Под «стеклянным потолком» в феминистской критике понимается невозможность для женщины пройти на высшие руководящие посты в компаниях. Также используется понятие «липкий пол», которое означает, что женщине дольше мужчины приходится показывать свои навыке на одной и той же должности, чтобы добиться повышения.