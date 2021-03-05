В конце марта в Крыму пройдет гала-концерт патриотического рэпа

С целью укрепления духовно-нравственных ценностей сотрудники финансово-экономических ведомств, правоохранительных органов и студенты смогут принять участие в конкурсе патриотического рэпа.

Об этом изданию «Подъем» сообщила кураторка конкурса Анастасия Мехедова.

«Надо записать рэп на патриотическую тему, снять клип на него и отправить нам. Можно не только про Великую Отечественную войну и её героев, но и затронуть любую патриотическую тему: про любовь к родине, России», — пояснила Анастасия.

Проводиться конкурс рэпа будет на базе Федерального казначейства. В соцсетях даже опубликован документ о донесении информации от ведомства об участии в плановом мероприятии.

Оценивать мастеров речитативного жанра будут руководители центрального аппарата Федерального казначейства, руководство РОО «Динамо» №33, а также приглашенные рэперы. Но точного состава жюри пока нет.

Сначала пройдут региональные отборы, после свои номера субъекты РФ представят на площадках казначейства, а в конце марта состоится гала-концерт в Крыму.