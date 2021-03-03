Netflix и Ален Шаба снимут анимационный сериал по комиксам про Астерикса и Обеликса

Французский актер и режиссер Ален Шаба, написавший и снявший хит «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”» и сыгравший в нем Юлия Цезаря, начнет работать над новым форматом истории про отважных галлов с волшебным эликсиром их друга друида.

Вместе с Netflix и ведущим французским издателем Les Editions Albert René он сделает 3D-анимацию на основе оригинального комикса «Астерикс и Большая битва». Анимационный сериал планируют выпустить в 2023 году.

Моника Беллуччи и Ален Шаба // Скриншот

«Я канадец французского происхождения, и, как и большинство франкоязычных стран мира, я вырос с Астериксом, его закадычным другом Обеликсом и верным товарищем Догматиксом. Я смотрел специальные анимационные ролики и с религиозной фанатичностью читал книги. Если бы вы сказали мне в 8 лет, что однажды я помогу оживить этих персонажей… Я бы вам не поверил! — пишет в своем блоге на площадке стриммера директор Netflix по анимации Доминик Базэ. — Каждый новый том и фильм с нетерпением ждут фанаты, особенно во Франции, Италии, Германии и Канаде. Я всегда чувствовал, что уникальный тон юмора Госинни и Удерзо вечен. Вот почему Астерикс такой особенный — он подходит для всех возрастов и пересекает все границы».

Вышедший в 2002 году французский фильм «Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”» Алена Шаба стал самой популярной из множества экранизаций знаменитой истории. Он также стал третьим по размеру прибыли за всю историю французского кинематографа.