Новый фильм "My little pony" выйдет на Netflix, а не в кинотеатрах

В связи с тем, что кинотеатры по всему миру часто остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса новый мультфильм по вселенной «My little pony» (или «Мой маленький пони») будет перенесен в интернет. Как пишет Variety, права на его показ у студии Hasbro Entertainment One выкупил Netflix, желающий конкурировать с Disney+ не только по взрослой аудитории.

Изначально картину, предназначенную для девочек-подростков, намеревались распространять с помощью Paramount Pictures в кинотеатрах этой осенью, однако в связи с ковидными ограничениями премьера перенесена на онлайн-платформу Netflix и планируется до конца года (точная дата пока не известна). Исключением стал Китай, где премьера по-прежнему состоится на больших экранах.

Издание отмечает, что это уже не первый проект, который Netflix приобретает в надежде привлечь детскую аудиторию. Ранее компания уже приобрела права на показ мультфильма «Губка Боб: Губка в бегах» и анимационные фильмы «Митчеллы против машин» и «Дракон желаний». Там также уже самостоятельно сделали анимации «Клаус», «Уиллоуби» и «Над луной» и уже работают над ориентированными на молодежь проектами «Аполлон 10 ½: Приключение космической эры» Ричарда Линклейтера и «Пиноккио» Гильермо дель Торо.

Желание сервиса выйти на эту аудиторию объясняется также успехом в этом сегменте их конкурента Disney+, которая, как пишет Financial Times, несмотря на общие убытки Disney, всего лишь за месяц смогла привлечь восемь миллионов новых зрителей, увеличив тем самым аудиторию почти на 10%. Как утверждает компания, с 2 декабря по 2 января аудитория сервиса выросла с 87 миллионов человек до 95 миллионов. Этому способствовал выход второго сезона «Мандалорца» и рождественская премьера фильма Pixar «Душа».