Ольга Картункова: "Я торговала цыплятами на рынке!"

На телеканале «Пятница!» продолжается показ второго сезона сериала «Две девицы на мели». Это история о двух подругах-официантках, вместе преодолевающих жизненные трудности. Одну из главных ролей в сериале играет Ольга Картункова. Актриса рассказала Sobesednik.ru о съемках, а также своих жизненных испытаниях.

Ольга Картункова прославилась благодаря юмористическому таланту. Она много лет играла в КВН, также артистка является звездой комедийного шоу «Однажды в России». Свою кинокарьеру Ольга начала в 2016-м году, сыграв в картине «Жених». «Две девицы на мели» – первый сериальный проект Картунковой и, стоит отметить, успешный. Ведь зрители с нетерпением ждали второго сезона сериала.

– Моя героиня кардинально меняется в новом сезоне, – говорит 42-летняя Ольга. – Она сбрасывает свой панцирь, влюбляется и позволяет любить себя. И становится кокеткой! Если в первом сезоне Оля просто существовала, сейчас она живет. С появлением людей, которые тебя любят, ценят и жалеют внутренняя стена начинает разрушаться, и внутри тебя случается апгрейд. Оля понимает, что может быть счастливой, ее меняет любовь и дружба. Это была отчаявшаяся героиня, она ни во что уже не верила, из-за этого мы наблюдали хамство, хабалистость с ее стороны, но как только в ней стали нуждаться, ее стали любить – она поменялась.

– О чем на ваш взгляд в первую очередь этот проект?

– О женской дружбе. О том, что человек без денег может помочь человеку с деньгами продолжить жить и верить в любовь, в судьбу.

– С какими-то трудностями вы столкнулись на съемках?

– Главная трудность – отсутствие времени на сон из-за долгих съемок, которые могли идти весь день. Было много переработок, но для хорошего результата нужны труды и время. Еще у меня проблемы с ногой, поэтому тяжело давались сцены с физической нагрузкой.

– Ваша героиня сталкивается с финансовыми сложностями. В вашей жизни подобные испытания были?

– Думаю, с этим сталкивается каждый человек. С 12-ти лет я помогала бабушке и ездила продавать цыплят в Кисловодск. Бабушка мне доверяла, потому что я была очень смышленой. Я получала свои три рубля и была рада. Чувствовала себя миллионершей! Заработанные деньги откладывала, чтобы пойти учиться играть на гитаре и рояле. У меня было много желаний и возможностей, а потом произошла инфляция, и мои деньги обесценились.

Я выращивала в теплицах овощи, а потом торговала ими на рынке в Пятигорске. Еще работала около десяти лет в детском доме методистом по работе с детьми. Бабушка приучила меня любить любую работу.

Помимо того, что Ольга Картункова – успешная актриса, она еще и счастливая жена, мама двоих детей. Сыну Александру уже 22 года, дочери Виктории – 21. Со своими детьми у артистки очень доверительные отношения. А недавно сын Картунковой женился. Со снохой актриса быстро поладила.

– Я друга родила в 1998-м, а подружку – в 1999-м году, и мы до сих пор дружим, – делится любимица зрителей.

– В сериале две девушки упорно идут к своей мечте и не унывают. А как нам не падать духом в реальной жизни, несмотря на пандемию и остальные неприятности?

– Никогда нельзя сдаваться, ведь мы живы, а это самое главное. Недавно я общалась с одним прекрасным артистом, и он меня спросил: «Как дела?». Я говорю: «Да так…кредиты набрали, ипотеки нахапали, дети растут. Но выкрутились – друзья помогли, слава Богу!». Он говорит: «Глупышка моя, у тебя зеркало есть? Открой его и посмотри. Видишь себя? Очень хорошо, значит, ты жива!» И мне так стало стыдно, что я сижу и ною. Я про себя подумала: «Откуда ты пришла? Из зарплаты в 4 250 рублей, а сейчас и работа у тебя есть, и дом детям купила, и сама живешь хорошо». Так что мы живы, и надо за это быть благодарными.

Смотрите новый сезон сериала «Две девицы на мели» на телеканале «Пятница!» с понедельника по четверг в 22:00