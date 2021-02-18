"Если героиню бил муж, то смотрят все!" Почему в "Модном приговоре" одни женщины

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины.

Как рассказал он в интервью порталу NEWS.ru, передачи с участием мужчин, так же как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.

«Самый плохой рейтинг – когда мы приглашаем мужчин. Самый хороший – когда мы переодеваем полных женщин. Как только переодевают стройняшку, переключают на другой канал», – сказал Васильев. Он пояснил, что большинство россиянок страдают избыточным весом из-за неправильного рациона, в который входят сладости, картофель и мучное.

Кроме того, шоумен отметил, что зрителей интересует драма, поэтому в программу попадают женщины с непростой судьбой. «Если героиню бил муж, выпивал, то смотрят все! Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей», – констатировал Васильев, напомнив, что рейтинг – это реклама, за счет которой и живет телевидение.