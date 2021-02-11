Актрису уволили из "Мандалорца" из-за сравнения холокоста с травлей республиканцев

Компания Lucasfilm уволила актрису Джину Карано, сыгравшую в первых двух сезонах «Мандолорца» из-за комментария, в котором она сравнивает гонения на евреев во времена нацистской Германии с травлей республиканцев, — что сейчас это одно и то же. Больше в сериале она не появится, как и в недавно анонсированном шоу «Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики». Также её больше не будут представлять United Talent Agency (UTA) и компания ID PR, пишет The Wrap.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку история редактируется, большинство людей сегодня не понимают, что, чтобы добраться до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило их ненавидеть собственных соседей просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды», — написала Карано в своем Instagram.

На это последовала немедленная реакция Lucasfilm, где её высказывание назвали «отвратительным и неприемлемым». Там считают, что её пост порочит группу людей на основании их культурной и религиозной принадлежности.

Ранее Карано уже была замечена в скандальных публикациях, одна из которых поддерживала теорию заговора о фальсификации выборов ради победы Джо Байдена.

Отметим, что республиканцы в ответ на увольнение актрисы запустили тег #CancelDisneyPlus, сочтя её жертвой преследования по политическим мотивам, несмотря на то, что компания настаивает на аморальности её поступка, и вовсе не оценивает политическую составляющую.