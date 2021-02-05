Планы на выходные: пляшем под древнерусский рейв и идем на распродажу брендовой одежды

Приближаются выходные, а значит самое время подумать, чем занять себя в уик-энд. Sobesednik.ru по традиции собрал для вас список самых интересных мероприятий на выходные 6-7 февраля.

Фестивали

6 и 7 февраля в центре дизайна Artplay все желающих приглашают на городской фестиваль гаражной распродажи одежды качественных брендов, аксессуаров, экокосметики и предметов декора.

В воскресенье с 14:00 до 17:00 пройдет зеленый своп с Максом Туранским. Приносите свои растения/ростки в горшках и без и меняйте на новые виды.

В воскресенье в Биологическом музее им. К.А. Тимирзева отметят день болот, которые служат домом тысячам обитателей: и зверям, и птицам, и насекомым. В программе праздника: мастер-классы, занятия с микроскопами, лекция-презентация «Обитатели болот», спортивные состязания «Накорми лягушку», демонстрация и рассказ о хищных растениях, а также занятие «Зоопарк в капле воды» об одноклеточных и мелких многоклеточных обитателях водоемов. Кстати, тем, кто придет в костюме жителя болота, обещают бесплатный вход.

Музыка

Для тех, кто ужасно соскучился по концертам, уже в субботу Нейромонах Феофан представит концептуально новую программу — «Древнерусский рэйв». 6 февраля в московском клубе 1930 всех пришедших ждет заряд мощной энергии и отличное музыкальное шоу. Ну что, готовы «поле притоптать»?

Выставки

С 29 января 2021 года в музее современного искусства Pop Up Museum открыта персональная выставка «Однажды» семейной пары художников Наумовой М.Л. и Канушкина А.С., уже несколько десятилетий работающих в жанре пейзажа и натюрморта.

В экспозиции представлены работы, написанные мастерами в их любимой деревне Выползово под Можайском. Умиротворяющее воздействие природы запечатлено в многоликих образах времен года, каждый из которых превращается в уникальное полотно.

В павильоне «Книги» ВДНХ открылась выставка современных художников «Мечты о море». Сувениры из поездок, например раковины, галька и найденные на морском берегу предметы, превращаются в арт-объекты, переосмысляются и предлагают зрителям окунуться в мечты о дальних странствиях.