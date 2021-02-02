XI Московская международная выставка "Искусство куклы"

Долгожданная выставка «Искусство куклы» на этот раз состоится в феврале – 19-22 февраля 2021 года.

Впервые выставка будет проходить 4 дня!

11-я выставка авторских художественных коллекционных кукол и мишек Тедди в Гостином дворе – это масштабное событие, на которое приезжают сотни художников и привозят свои самые лучшие и новые произведения.

Каждый журналист спрашивает: «Сколько будет кукол на выставке?». Количество работ не поддается никакому подсчету. Это десятки тысяч арт-объектов от миниатюрных кукол и мишек размером 1 см до экспонатов в полный человеческий рост. Масштаб и состав экспозиций представленных работ впечатляет – все виды и направления современных и старинных кукол, дизайнерских игрушек и мишек Тедди.

Зрители увидят древние куклы Хивинского кукольного театра и шарнирные «кукольные гламуры» 21-го века; промышленные игрушки нашего детства и авангардные арт-объекты, в которых элементы куклы присутствуют уже весьма условно.

автор куклы: Александра Кукинова

Кукла Алена // автор: Анастасия и Сергей Луценко

Будут представлены фарфоровые роскошные красавицы – безусловная идеальная классика – и ироничные характерные персонажи, как остановившиеся мгновения нашей жизни в куклах; зрители увидят куклы интерьерные, театральные и мультипликационные.

Кукла из серии "АняМаня" // авторы: Анастасия и Сергей Луценко

«ИСКУССТВО КУКЛЫ» – событие, где случаются самые громкие открытия, самые сенсационные продажи, самые важные встречи года.

Традиционно организаторы зонируют выставочное пространство на арт-проекты, художественную выставку-ярмарку и территорию добра: благотворительную акцию.

Среди тематических проектов этого года:

– Куклы баронессы Сильвии Везер. Уникальное собрание фарфоровых кукол немецкой художницы-баронессы, ушедшей из жизни в 2020 году, которую покажет почитателям ее таланта московский коллекционер. Куклы Сильвии Везер выполнены из драгоценного лиможского фарфора, они ценятся по всему миру и находятся в частных собраниях, где практически недоступны широкому зрителю.

– «Архитикдоллы». Еще одна премьера выставки. Евгения Бет из Москвы подготовила серию кукольных объектов, которыми играют не руками, но смыслами. Это наивная фантазия об одушевлении реально существующих архитектурных объектов, наделение их способностью чувствовать и воспринимать. Каждый объект – это аллюзия на конкретное историческое здание в столицах мира.

– «Фарфоровые шедевры». Проект легендарной Кукольной Галереи Вахтановъ Ирины Мызиной, стоящей у истоков всего кукольного искусства в России. На этот раз галерея представит собрание роскошных и редких фарфоровых кукол, самые ценные и уникальные работы, собранные за последние 25 лет.

– Школе кукольного дизайна 20 лет и ее основатель Лана Летта вместе с художниками-преподавателями и художниками-выпускниками подготовили несколько экспозиций к юбилею.

– «Шествие волхвов», многофигурная кукольная композиция – авторский проект Любови Лукьянчук и творческой студии «Берег ветров». На экспозиции Л.Лукьянчук зрители приходят специально – как на самостоятельную выставку. В этом году коллектив авторов подготовил новый проект по мотивам одноименной фрески Беноццо Гоццоли из капеллы волхвов в палаццо Медичи-Рикарди во Флоренции. Работа над многофигурным проектом была организована как учебный процесс. Под руководством Л.Лукьянчук почти 30 авторов, как начинающих, так и состоявшихся мастеров, трудились над созданием проекта в течение года.

Обращение современных художников к эпохе Раннего Возрождения обусловлено не только любимой всеми темой прибытия волхвов в Вифлеем. Шествие волхвов к звезде, под которой родится Иисус и принесет в мир любовь, мир и благоденствие здесь не только чудесный рождественский сюжет. Изумительное по красоте и масштабности произведение Гоццоли содержит в себе актуальные в наши дни исторические и мифологические аллюзии и смыслы.

– Кукольный дом семейки Адамс, художник Татьяна Овчинникова. Размеры 1900х1620х820. Дом расположен на высокой подставке и зрители смогут заглянуть в каждую из 17 комнат, где 16 персонажей знаменитого комикса и фильма будут жить своей парадоксальной жизнью, благодаря действующим механизмам и подсветке. Вращающаяся стена, «Подглядывающий портрет», «Орудия пыток», стреляющая катапульта, «Железная дева», миниатюрная железная дорога и много других диковинок, рассматривать которые будет любопытно и взрослым, и детям.

– «КукловЕдЕние» – проект содружества Галереи Елены Громовой, Секции художественной куклы Творческого союза художников России, творческого объединения DollArt.ru. Художники рассматривают ведЕние куклы в прямом смысле (марионетка), как игру куклой, вЕдение куклой, как искусств, науку, ремесло и даже волшебство. В этом проекте авторы позволили себе поиграть в куклы со всей серьёзностью, свойственной людям творческим и беспечным, и попытаться придать этой игре черты серьёзного процесса, «систематизированного чуда», полностью отдавая себе отчёт в беспочвенности своих притязаний и невозможности получения реального результата.

– Премьера нового фестиваля – «ПетрушкаФест». Звонкая яркая ярмарка с элементами балагана и представлениями кукольных театров; народные куклы и игрушки, конкурс «Народная кукла-2021».

Территория добра – благотворительная зона выставки «ИСКУССТВА КУКЛЫ» отдана Программе «ЛИГА МЕЧТЫ» Сергея и Натальи Белоголовцевых. Всероссийская программа терапевтического спорта с этого года переименованная из «Лыжи мечты» в «Дигу мечты» уже 8 лет помогает детям и взрослым с ДЦП, аутизмом, синдром Дауна, генетическими и аутоимунными заболеваниями поверить в себя и начать заниматься спортом.

20 проектов арт-зоны выставки продолжаются огромной территорией творчества – художественной ярмаркой кукол и мишек Тедди со всего мира. Да-да! Не смотря на закрытые границы, на выставке будут работы из разных стран – отправленные по почте, переданные с оказией, – поэтому мы с полным правом называем нашу выставку и в том году МЕЖДУНАРОДНОЙ!

"Вера" // автор: Михаил Зайков

Хабарай Хатан // автор: семья Намдаковых

У гостей выставки будет возможность купить работы художников разного уровня и ценового диапазона, обучающую литературу, материалы для создания кукол и мишек, аксессуары, подарки на весенние семейные праздники, сфотографироваться с уникальными куклами, которые после выставки попадут в частные коллекции и навсегда исчезнут из поля зрения публики.

Экспозиция адресована широкому кругу зрителей, семьям с детьми разного возраста.

Билеты можно приобретать заранее на сайте искусствокуклы.рф.