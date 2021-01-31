"Злой мальчик" Валерия Печейкина: полустраничные драмы

«Злой мальчик» — не первая книга в условном пока жанре «Сборник постов в соцсетях», но она точно держит лидерство, потому что каждый рассказик в ней — словно маленькое художественное произведение. Цельное и законченное, пусть и всего на одну-две странички. Даром, что Валерий Печейкин — драматург, а не только журналист или, прости господи, блогер.

Мини-драмы Печейкина рождаются из совершенно обычных, повседневных сюжетов, и поэтому особенно остро кажется, что с ускорением и клипизацией нашей жизни то, что представляет собой книга — если не будущее, то своя особая сила. Как минимум сила свободы, раз автор так открыто и ярко пишет, например, об ЛГБТ. Ну, а как максимум… максимум пусть каждый сам определяет для себя.