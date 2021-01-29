Планы на выходные: учим языки и смотрим фильмы Ларса фон Триера

В эти выходные сможем с головой окунуться в мир языков и искусства. Осталось только выбрать самое интересное и составить свой план. Мы вам в этом поможем.

Языки

31 января языковой центр Allada & BigWig проводит день открытых дверей. Гости смогут бесплатно посетить занятия по английскому, немецкому, французскому, испанскому, итальянскому и турецкому языкам и принять участие в розыгрыше главного приза. Счастливчику достанется сертификат на годовое обучение английскому.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте школы.

Музеи

Музей Победы приглашает всех желающих познакомиться с их новым проектом «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», приуроченным к 77-й годовщине полного снятия блокады города. Его создатели впервые объединили театр, кино и подлинные артефакты. Музейные витрины оформлены как часть интерьера и повторяют сюжет каждой локации.

В рамках проекта в музее воссоздали студию Юрия Левитана, в которой диктор читал ежедневные сводки Совинформбюро.

В Мультимедиа Арт Музее открыли выставку одного из лучших представителей документальной фотографии Украины Александра Стринадко.

Выставка «Накануне перестройки» представляет работы, сделанные в 1983—1984 годах в Донецке, Запорожье и Одессе. Фотограф документирует будничную советскую жизнь накануне радикальных перемен: вскоре руководство страны объявит о перестройке, которая ознаменует начало новой эпохи. В фокусе внимания объектива город и будничные события, разворачивающиеся на их фоне.

Работы Стринадко становятся ценным свидетельством этого времени именно потому, что в них передано состояние подспудного ожидания и ощущение пустоты, образовавшейся на месте идеологии, некогда заполнявшей все жизненное пространство советского человека.

Кино

30 января в московском кинотеатре «Звезда» покажут два фильма известного датского режиссера Ларса фон Триера – комедию «Самый главный босс» и первую часть «Трилогии о золотом сердце» «Рассекая волны». Сеансы начнутся в 12.05 и 14.00 соответственно.

А в воскресенье, 31 января, зрителей приглашают окунуться в сюрреалистический мир американца Дэвида Линча. В 15.00 стартует показ его ленты «Малхолланд драйв», которая получила приз в Каннах за лучшую режиссуру.