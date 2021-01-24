Церемония вручения наград кинопремии "Золотой орел": фоторепортаж

На киностудии «Мосфильм» 22 января состоялась церемония награждения победителей престижной премии «Золотой орел». Главную награду присудили картине «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.
Приз за лучшую режиссуру получил Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!») – статуэтку за него забрал его сын Петр. Андрей Зайцев, снявший «Блокадный дневник», награжден за лучший сценарий, за лучшую женскую роль отмечена задействованная в этом же фильме Ольга Озоллапиня, за лучшую мужскую – Юрий Борисов (фильм «Калашников»).
Лучшим телесериалом признан «Триггер», лучшим мини-сериалом – «Одесский пароход», лучшим анимационным фильмом – «Хозяйка Медной горы»; неигровым – «Пространство стиха: Борис Слуцкий». Лучшим зарубежным фильмом стал «1917» Сэма Мендеса.
Александр Домогаров получил приз за роль второго плана в картине «Союз спасения»
Надежда Михалкова победила в категории «Лучший короткометражный фильм» как режиссер киноленты «One Mango, Please».
Почетный приз за вклад в искусство получила режиссер Светлана Дружинина.
На церемонию награждения пришли, в частности, режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и дочерью Анной, актрисы Екатерина Шпица, Светлана Иванова, Полина Максимова и Светлана Ходченкова, а также режиссер Алексей Учитель.