Церемония вручения наград кинопремии "Золотой орел": фоторепортаж

На киностудии «Мосфильм» 22 января состоялась церемония награждения победителей престижной премии «Золотой орел». Главную награду присудили картине «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева.

Приз за лучшую режиссуру получил Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!») – статуэтку за него забрал его сын Петр. Андрей Зайцев, снявший «Блокадный дневник», награжден за лучший сценарий, за лучшую женскую роль отмечена задействованная в этом же фильме Ольга Озоллапиня, за лучшую мужскую – Юрий Борисов (фильм «Калашников»).

Лучшим телесериалом признан «Триггер», лучшим мини-сериалом – «Одесский пароход», лучшим анимационным фильмом – «Хозяйка Медной горы»; неигровым – «Пространство стиха: Борис Слуцкий». Лучшим зарубежным фильмом стал «1917» Сэма Мендеса.

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Надежда Михалкова победила в категории «Лучший короткометражный фильм» как режиссер киноленты «One Mango, Please».

Почетный приз за вклад в искусство получила режиссер Светлана Дружинина.

На церемонию награждения пришли, в частности, режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и дочерью Анной, актрисы Екатерина Шпица, Светлана Иванова, Полина Максимова и Светлана Ходченкова, а также режиссер Алексей Учитель.

Татьяна Михалкова

Полина Максимова

Светлана Немоляева с внучкой Полиной Лазаревой

Рената Пиотровски

Евгения Милова

Алена Чехова

Сергей Гармаш

Алан Догузов вместе со своей спутницей

Нонна Гришаева и Анлександр Нестеров

Татьяна Абрамова и Юрий Беляев

Алена Чехова и Полина Максимова

Светлана Немоляева

Анна Александрова

Виктория Толстоганова

Екатерина Шпица

Юрий Борисов с супругой

Алексей Учитель

Анна и Надежда Михалковы

Светлана Иванова

Кристина Бродская и Игорь Петренко

Екатерина Директоренко

Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей

Светлана Ходченкова

Павел Деревянко

Анна Старшенбаум

Александр Домогаров

Антон Шагин с супругой

Артем Ткаченко с супругой

Полина Максимова и Артем Ткаченко

Светлана Дружинина и Никита Михалков

Татьяна и Никита Михалковы

Надежда Михалкова

Андрей Зайцев

Ольга Озоллапиня

Юрий Борисов