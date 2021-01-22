Сергей Лукьяненко написал постгендерную антиутопию об эпидемии COVID-70

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко стал одним из авторов сборника фантастических рассказов «Новая реальность». Его произведение, посвященное эпидемии COVID-70, опубликовано на сайте Moscow Daily News.

Главный герой – архивная крыса. Он, будучи уже в пожилом возрасте, пытается найти причины возникновения пандемии COVID-19, но сталкивается с противостоянием со стороны устроителей ковидных эпидемий.

Действия происходят в 2070-х годах. Архивная крыса отмечает, что обращается к своим дочери и внуку «по-старомодному», хотя теперь приняты не окрашенные гендерно «досын» и «внукч».

На улице восьмая по счету коронавирусная пандемия — COVID-70. Переломной для человечества стала пандемия COVID-25, когда все страны наконец-то провели разоружение и направили бюджеты на медицину.

Согласно идее рассказа, коронавирус в галактическом смысле не беда для человечества, а средство для подготовки к жизни с другими разумными цивилизациями.