Ирина Апексимова призвала зрителей быстрее возвращаться в театр на Таганке

Мэр Москвы Сергей Собянин снял ряд ограничений и разрешил театрам и кинотеатрам заполнять залы уже на 50%.

Театральная жизнь должна наладиться. Перспектива, конечно, радостная. Или ситуация, в которой из-за коронавируса оказались театры, уже имеет необратимые последствия? Об этом мы спросили у Ирины Апексимовой, которая теперь, после ухода из жизни Николая Губенко, возглавляет обе Таганки – Театр на Таганке и Содружество актеров Таганки.

– Перспективы, конечно же, радостные, – считает Ирина Викторовна. – Но я не думаю, что 50-процентная заполняемость случится в одну секунду.

– То есть народ не ринется сейчас в театры?

– Ну… пока да. Пока до людей дойдет эта информация, пройдет время. Это же мы следим за новостями, касающимися театров: «Ура, нам разрешили 50% заполнения». Но я не думаю, что все жители нашей необъятной Родины следят за этой информацией. Пока дойдет, пока все сообразят, пока соберутся. Ну, дай бог!

– А билеты хорошо продаются сейчас? Хотя бы на 25% у вас залы заполнялись?

– Четверть зала разбирают, конечно, легко и быстро, – смеется Апексимова. – При этом ограничения мы соблюдаем в точности. Хотя бог миловал, Роскомнадзор у нас зрителей по головам не пересчитывал.

– Ну а вообще... осенью уже слышны были довольно мрачные комментарии, что театры уже могут загнуться. И театральной культуре может наступить конец.

– Ой, я вас умоляю! Это все полная ерунда.