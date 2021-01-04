Министр Любимова одобрила проведение ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге

В ноябре 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». На подтверждающий это документ, опубликованный на сайте Минкультуры, обратили внимание EADaily.

Приказ о проведении 163 кинофестивалей в России, среди которых и «Бок о бок», подписан министром культуры Ольгой Любимовой. Она же отметила, что сама намерена следить за исполнением документа.

«Бок о бок» неоднократно сталкивался с противостоянием на российских площадках. Его открытие традиционно начинается с ложных сообщений о минировании.

В ноябре 2020 года открытие фестиваля сорвали сотрудники полиции и Роспотребнадзора, действовавшие по жалобе Виталия Милонова.