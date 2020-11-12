Силовики и Роспотребнадзор по указке Милонова сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля

Журналист Ренат Давлетгильдеев сообщил в своем телеграм-канале что намеченное на сегодня открытие ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Петербурге не состоялось.

«Виной тому действия на площадке сотрудников Роспотребнадзора и полиции, толком нам необъясненные и необоснованные», — пишут организаторы мероприятия в своих соцсетях.

Участница Pussy riot Мария Алёхина рассказала «Новой газете», что силовые и надзорные органы появились в помещении по указке депутата Госдумы Виталия Милонова. Кроме ведомственных сотрудников на фестивале были и гомофобно настроенные провокаторы.

«Один сотрудников полиции ворвался в кинозал и с применением силы и грубой лексики потребовал у всех посетителей срочно покинуть помещение», — рассказывает «Медиазоне» пресс-секретарь фестиваля Алина Пчелинцева. При этом она уточняет, что все меры по противодействию COVID-19 были соблюдены. Давлетгильдеев пояснил, что в итоге представители власти решили придраться к техническому обеспечению.

Одна из организаторок фестиваля Гуля Султанова отмечает, что предыдущие две недели в их адрес то и дела приходили различного рода запросы со стороны полиции и прокуратуры.

Сегодня зрители фестиваля должны были увидеть французскую картину о любви двух женщин «Ты и я». Всего в программе девять картин и три сета короткометражных фильмов.