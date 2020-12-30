Найдена неопубликованная рукопись Варлама Шаламова

Неоконченный автобиографический цикл «Вишерский антироман» дополнился еще 10 очерками. Эта новость прозвучала на днях во время церемонии передачи личного архива доктора Андрея Максимовича Пантюхова Музею политической истории России (Санкт-Петербург).

Андрей Пантюхов – прототип главного героя нескольких «Колымских рассказов» Варлама Шаламова – тоже был политзаключённым. В 1943-1946 годах он выходил истощённого писателя и дал ему направление на фельдшерские курсы, что помогло Варламу Тихоновичу дожить до освобождения.

Личный архив Андрея Пантюхова музею подарила доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Юлия Кантор. А ей в свою очередь эти материалы передал сын доктора – Евгений Андреевич Пантюхов.

Пантюхов (справа)

– В 2018 году я привезла в Красноярский краеведческий музей выставку, посвященную прозаику и сценаристу Виктору Конецкому, – рассказывает Юлия Кантор историю знакомства с сыном замечательного доктора. – После открытия состоялся разговор с наиболее увлеченными посетителями. Один из них, седой, худощавый человек, задавал интересные вопросы, выдававшие в нем не только внимательного читателя, но и любителя истории. Что-то «зацепило» меня в этом немногословном собеседнике, и мы остались договорить в пустевшем уже зале.

«Дома огромная библиотека, отцовская. Даже не знаю, чего в ней больше – художественной литературы или истории. Отец и мне привил любовь к чтению», – сказал он. «Он был учителем?» – уточнила я. «Нет, врачом. Моя фамилия Пантюхов. Вы читали «Колымские рассказы»?» – был ответ.

У меня перехватило дыхание: «Пантюхов! Андрей Пантюхов – врач-заключенный, спасший Шаламова! Это ваш отец?!»

Так началось наше знакомство, так я прикоснулась к подлинной истории жизни незаурядного человека и прекрасного врача – Андрея Максимовича Пантюхова. В течение полутора лет я летала в Красноярск, и вместе с Евгением Андреевичем Патнюховым мы по старым папкам, коробкам, фотоальбомам и просто перевязанным стопкам документов собирали «архив Пантюхова». Документы, фото, переписка – страницы судьбы несломленного Человека, о котором очень захотелось рассказать... Так возникла идея сделать выставки о нем, благо материала было достаточно.

С тех пор прошли две выставки – в Омске и Перми. В Омске доктор Пантюхов учился, поэтому там на выставке был сделан акцент на его студенческие годы. В Перми – на лагерный период жизни врача, неразрывно связанный с Шаламовым. В 2021 году выставка пройдет и в Петербурге, в Музее политической истории.

Кстати, Шаламов и Пантюхов нашли друг друга спустя без малого 20 лет после заключения. Писатель был уверен, что доктор погиб, но бывшие лагерники помогли ему отыскать спасителя, и в 1961-м он написал врачу.

Документы в Музей политической истории Юлия Кантор уже передала, а официальную церемонию устроили на днях онлайн. На ней присутствовал и сын Андрея Пантюхова Евгений Андреевич (который и впрямь оказался удивительно немногословным человеком), и директор Омского государственного исторического архива Людмила Чекалина, и заведующий научно-методическим отделом музея «Пермь-36» Сергей Шевырин, и научный руководитель сайта «Шаламов.ру» и автор биографии Шаламова в серии ЖЗЛ Валерий Есипов.

И в конце встречи – сенсация: в процессе работы над документами в архиве Шаламова, находящемся в Москве, они нашли неопубликованные отрывки «Вишеровского антиромана». О находке объявила Юлия Кантор.

Отрывок

– Если все будет нормально с правообладателями, распоряжающимися архивом писателя, мы постараемся в 2021 году подготовить полное издание этого неоконченного романа. Выпустит его музей «Пермь-36». Буквально вчера мы провели мозговой штурм с научными сотрудниками этого музея, с уполномоченным по правам человека в Пермском крае. Все полностью за эту идею.

– Это достаточно сложная работа, поэтому я бы твердо дату не называл, – внес корректировку исследователь творчества и биографии писателя Валерий Есипов, инициатор идеи нового издания. – Здесь и подготовка текстов. Потребуется и большой комментарий. Кроме того, есть мысль сделать издание еще и иллюстрированным.

В общем, по замыслу, должна получиться своеобразная энциклопедия этого периода – конца 1920-1930-х годов. Там около ста фамилий, будут нужны именные указатели. Это колоссальная работа.

Многие помнят первое издание «Вишерского антиромана» в формате «Роман-газеты» в 1989 году, – продолжил Есипов. – Этот текст воспроизводился и в собраниях сочинений. Там двадцать глав. Найдено еще десять. Когда Шаламов был болен, у него украли часть архива. И потом часть этого архива, уже в 1998 году, принесли Елене Павловне Сиротинской (последней жене Шаламова. – Прим. Sobesednik.ru). А часть до сих пор не возвращена. Но это отдельная – уже криминальная – история.