Планы на выходные: отмечаем Новый год в парках столицы и смотрим фильмы Вуди Аллена

Новый год ровно через неделю! В преддверии наступающих каникул Sobesednik.ru собрал для вас мероприятия с праздничным настроением.

Новый год

С 25 декабря по 31 января парки столицы подготовили для своих гостей праздничную программу в онлайн-формате.

25 декабря в 16:00 «Кузьминки» проведут лекцию, посвященную рождественским традициям XIX века. Зрители узнают, как этот праздник любил отмечать хозяин усадьбы Сергей Голицын и какие зимние забавы в праздничные дни он устраивал для своих гостей.

В этот же день в 12.00 в соцсетях усадьбы Воронцово появится видеоролик, на котором зимний волшебник прочитает юным зрителям сказку «День рождения старой ели», а в 18.00 гостям расскажут, как появились образы Деда Мороза и Снегурочки.

27 декабря в 19.00 Таганский парк ждет всех желающих на новогоднем квизе, посвященном традициям празднования Нового года в различных частях планеты.

На «Городской ферме» на ВДНХ пройдут «Елки на ферме». Каждый день в 11.00 и в 16.00 гостей ждут театральные представления. Также в программе мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, рождественское чаепитие, квест в поисках подарков, общение с животными и многое другое.

Выставки

С 24 декабря в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись Золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». В центре выставки — произведения Питера Брейгеля Младшего (1564–1638), сына и последователя Питера Брейгеля Старшего. Особое внимание организаторы советуют уделить картинам «Богач и льстецы», «Крестьянский праздник» и «Добрый пастырь».

Кино

С 25 по 29 декабря в кинотеатре «Салют» пройдет ретроспектива фильмов Вуди Аллена в преддверии выхода на экраны его новой работы «Фестиваль Рифкина».

Так, 26 и 27 декабря зрители смогут увидеть едкую и безжалостную к своим персонажам драму «Колесо чудес» и трогательную ленту «Дождливый день в Нью-Йорке» с Тимоти Шаламе в главной роли.