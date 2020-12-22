"Он сказал мне, что Деда Мороза нет": Запашный назвал разрушителя детских иллюзий

До Нового года остаются считанные дни. Все, особенно родители, покупают подарки к празднику. Один из лучших презентов – билет на «ёлки», которые, несмотря на пандемию, проводят в Большом Московском Государственном Цирке на проспекте Вернадского.

Корреспонденты Sobesednik.ru побывали на премьере новогоднего шоу и поговорили с Аскольдом Запашным, который рассказал, почему цирк не отказался от представлений в условиях пандемии, и поделился детской болью от потери веры в Деда Мороза.

Для новогоднего представления цирк на проспекте Вернадского выбрал сказку «По щучьему велению». Стоит заметить, что в зале действительно было занято не более 25% мест, а наблюдающие следили за каждым зрителем, вежливо прося надеть маски, когда кто-то по привычке спускал защитные средства на подбородок.

Всем известно, что новогодние «елки», как принято называть подобные спектакли, мало чем отличаются друг от друга. Однако здесь мы были приятно удивлены. Если на других новогодних представлениях все привыкли видеть привычных мультяшных героев и кучу реквизита, сыплющегося с потолка для отвлечения детей, то тут русская народная сказка притягивает своим сюжетом. Дети могут вспомнить (а некоторые – впервые узнать) народный фольклор, о котором давно забыли, уткнувшись в гаджеты и телевизоры. Даже взрослым не будет скучно: номер с животными заставил смеяться и самых суровых пап в зале.

Немногие в условиях пандемии решили показать в этом году новогодние спектакли. Мы спросили у одного из братьев Запашных, Аскольда, почему они решили рискнуть.

– В первую очередь мы хотели обеспечить работой наш огромный коллектив. Не секрет, что все представители шоу-бизнеса и культуры сейчас страдают больше, чем кто-либо. В этот момент мы не можем повести себя, как капиталисты… Вы знаете, что известный канадский цирк (речь идет о Цирке Дю Солей. – Прим. Sobesednik.ru) просто взял и объявил себя банкротом. Это очень грязный прием! Так принято делать у людей, которых интересуют только деньги, мы себе такого позволить не можем.

В современном российском цирке очень бережно нужно относиться к кадрам, в 1990-е была большая потеря профессионалов. В последние годы я часто ездил на различные фестивали за рубеж – у них просто катастрофическая деградация цирка. Мы как наследники той самой советской школы знаем, на чем держится система. Потерять артистов можно в секунды.

Что уж говорить, во время первой волны коронавируса заслуженные артисты развозили пиццу от безвыходности! – признается Аскольд Запашный.

Акробат, который найдет от безвыходности эквивалентную работу, может в принципе не вернуться. Поэтому, исходя из сегодняшних условий, мы придумали новый формат, который для российского цирка в новинку – представления по полтора часа четыре раза в день, два разных шоу. Таким образом, мы и зрителей удовлетворим, которые получат полноценное шоу, и обеспечим работой два коллектива.

Один из спектаклей мы адаптировали под цирковое представление, а новогодний создали заново, решили на него потратиться, нельзя же детей без сказки оставлять. Все создавалось в муках, но с большой душой.

– Какое ваше главное новогоднее воспоминание из детства?

– Как-то меня позвал брат и говорит: «Аскольд, я хочу сказать тебе грустную новость. Деда Мороза не существует!» Я не понял, с чего он это взял.

Эдгард отвел меня в комнату и открыл шкаф, где был спрятан большой набор фокусника – фантастический подарок для того времени. «И что?» – спросил я. «Это то, что потом нам подарят от имени Деда Мороза», – заявил он.

И когда я получал этот подарок, мне было так печально… – вспоминает Аскольд. – Тогда мне было лет пять. Я своим дочерям тоже стараюсь устраивать такие сюрпризы. Но когда наивно говорю о Деде Морозе, они смотрят на меня, как на дурака.