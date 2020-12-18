Планы на выходные: кино стран Ближнего Востока и спектакль о Фаине Раневской

Фильмы о войне, мастер-классы по созданию новогодних урашений, музыкальный спектакль —Sobesednik.ru собрал самые интересные события предстоящих выходных с 19 по 20 декабря.

Кино

В пятницу, 18 декабря, в России запустили новую онлайн-платформу Qatar Film Days, призванную познакомить россиян с кинематографом стран Ближнего Востока и Северной Африки. Первым событием площадки станет серия специальных показов, откроет которую фильм палестинского режиссера Элии Сулеймана «Должно быть, это рай». Картина получила приз ФИПРЕССИ и специальное упоминание жюри Каннского кинофестиваля в 2019 году.

С 7 по 21 января зрители смогут посмотреть док «Поля свободы», действие которого происходит в Ливии, а с 21 января по 4 февраля абсурдистскую комедию из Морокко «Неизвестный святой».

С 20 по 24 декабря состоится международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж», показы которого пройдут на сайте Музея Победы. В конкурсной программе будут соревноваться ленты из Сербии, Греции, Китая, Беларуси, Украины и других стран. В игровом кино Россия представит фильм «Блокадный дневник», а в документальном – работу «Ролан Быков. Портрет Неизвестного солдата».

Театр

20 декабря в 19.00 театр в «Жуковке» приглашает всех желающих посетить спектакль «Раневская», созданный совместно с благотворительным фондом «Семейная помощь».

Авторы Любовь Ковалева и Дарья Витан создали музыкально-литературную композицию на основе дневников, писем великой актрисы и воспоминаний, оставленных о ней известными людьми.

Парки

Даже в холодную зимнюю пору парки Москвы продолжают радовать разнообразными активностями… в онлайн-формате. Если вы хотите размяться, но дойти до фитнесс-зала нет возможности, то парк Ходынское поле предлагает посетить в сети занятие по хатха-йоге 19 декабря в 12.00.

До Нового года осталось 13 дней, а дом все еще не украшен? Северные парки проведут мастер-класс по созданию милых новогодних вещиц.

Измайловский парк порадует своих гостей зажигательными латиноамериканскими танцами, а Красная Пресня – лекцией об основах сбалансированного питания. Как раз то, что нужно к наступающим праздникам.