Сухой закон и запись в паспорте: Шура и Лева открыли тайны группы "Би-2"

Группа «Би-2» во время пандемии продолжает фонтанировать сайд-проектами и собирать вокруг себя коллег по цеху. В их проекте «Биология» будут задействованы Григорий Лепс, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Найк Борзов, Manizha и другие музыканты.

Но начали Шура и Лева с самих себя. Под вывеской «Биология» они презентовали документальный фильм о себе (или, как они сами называют, музыкальное реалити-шоу), который даст старт всему проекту. На две трети фильм занимают хиты «Би-2», исполненные ими в их симпатичной студии, в отличном качестве. Треть — любопытные рассказы о себе с детальками и подробностями. В фильме музыканты признаются, почему отказываются от написания биографической книги: многое нельзя обнародовать.

Из того, что обнародовать можно, рассказали о том, как Лева из-за пьянства сорвал концерт группы в Туле, и с тех пор в команде объявлен сухой закон.

Поведали друзья и о своих не выдающихся успехах в школе в белорусском Бобруйске. В дальнейшем в их студию будут приходить известные музыканты, играть свою музыку (а также кавер-версию одной из песен «Би-2») и рассказывать свои истории.

В числе постоянных рубрик нового шоу – «Хит-парад тупых вопросов», в котором победили вопросы «Почему вы называетесь «Би-2»?», «Расскажите смешной случай на гастролях» и «А правда, что вы и в паспорте поменяли фамилии на Бидва?» Музыканты признаются, что для знакомства с коллективом такие вопросы уместны, но после десятков лет пребывания на сцене они переходят в категорию тупых.

На моё предположение, что на проект их вдохновила либо телепрограмма «Квартирник у Маргулиса», либо раздражение от общения с журналистами, Шура Би-2 ответил так:

– Абсолютно нет. Мы больше ориентировались на формат шоу Live at Abbey Road. У нас же студия похожа, ее делали люди с Abbey Road (самая известная в мире лондонская студия звукозаписи, в которой работали The Beatles. – К.Б.). Эту студию ещё в 1970-х построили на киностудии имени Горького, мы её два года назад обнаружили, сделали там ремонт и решили оттуда вещать концерты. Мы ни в коем случае не хотим Жене составлять конкуренцию, у нас немножко по-другому всё.

– В кино ведь тоже только 25% зрителей запускают… Вы изучали этот вопрос?

– Не изучали, нам просто хотелось порадовать наших поклонников в разных городах, куда мы не сможем доехать. Пока у нас до весны нет концертов.