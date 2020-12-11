Планы на выходные: встречаемся с Ю Несбё и веселимся на StandUp

Приближаются выходные, а значит самое время подумать о культурном досуге. Из-за множества новых ограничений в разных регионах России большая часть мероприятий вновь переносится в онлайн, но это не повод расстраиваться. Sobesednik.ru нашел, чем можно занять себя в выходные 12 и 13 декабря не выходя из дома.

Новогодний марафон

С 7 по 28 декабря жителям столицы предлагают поучаствовать в новогоднем онлайн-марафоне. Организаторы будут публиковать тематические задания, которые предстоит выполнять в своих социальных сетях. Набранную сумму баллов можно будет потратить в магазине подарков.

Кстати, лучшие советы по встрече наступающего Нового года соберут в электронную книгу, а самые яркие и оригинальные публикации появятся в официальном аккаунте организаторов конкурса.

Благотворительность

Праздничные чудеса можно творить самим. Например, принять участие в онлайн-фестивале «Собаки, которые любят», где каждый желающий может найти себе бесценного друга, а хвостатый питомец – обрести долгожданный дом.

13 декабря на официальном сайте фонда вас познакомят с животными и их привычками, ветеринары ответят на любые вопросы и проведут полезные мастер-классы по уходу за питомцем для самых маленьких. Кроме того, участников ждут полезные призы, подарки, а главное – счастливые глаза братьев наших меньших, которых вы сможете забрать себе домой.

Литература

12 декабря – последний день международной ярмарки интеллектуальной литературы, которая в этом году из-за нелегкой эпидемиологической ситуации перебралась в онлайн-формат.

В 12.00 состоится презентация книги-спектакля в жанре «нарисованный театр» от Рузанны Мовсесян «Евгений Онегин, роман в стишках и картинках».

Для любителей культуры Японии и не только переводчицы художественной литературы Екатерина Рябова и Елена Байбикова расскажут об особом мире детства в текстах страны восходящего солнца, взрослых и детских писателях эпохи Тайсё и роли журнала, который стоял у истоков детской поэзии и прозы Японии.

А в 19.00 всех желающих приглашают на встречу с известным норвежским писателем Ю Несбё, чьи детективные романы «Снеговик», «Нож», «Жажда» популярны во всем мире.

StandUp

Если вечером выходного дня вам хочется просто расслабиться и повеселиться, то проект «StandUp Msk» – отличный вариант (тут все-таки придется перешагнуть порог вашего дома). Начиная с 18.00 бары и рестораны Москвы превращаются в настоящие комедийный клубы, куда приглашают известных на телевидении и в интернет-проектах комиков.