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Организатор концертов звезд объявил о переносе представлений на 2022 год

Культура и ТВ
13:09, 10 декабря 2020

Организатор концертов звезд объявил о переносе представлений на 2022 год
Концерт группы "Ногу свело!" // Фото: Андрей Струнин
Концерт группы "Ногу свело!" // Фото: Андрей Струнин

Промоутер рассказал, сколько миллионов билетов осталось на руках у россиян. В 2021 году ими не удастся воспользоваться.

Выступление одного из главных промоутеров страны Владимира Зубицкого (его компания устраивала на Красной площади концерты Пола Маккартни, Scorpions, Лучано Паваротти, Роджера Уотерса, «Машины времени», привозила в Россию Элтона Джона, U2, Depeche Mode и Уитни Хьюстон. – Прим. Sobesednik.ru) стало одним из самых эмоциональных и информативных на круглом столе «Культура и культурные индустрии в РФ – 2020» агентства InterMedia.

– Мы работаем сейчас, наверное, процентов на пять, – сказал г-н Зубицкий. – При всех тех ограничениях, которые были объявлены: сначала 50% зрителей, потом 25%, а в каких-то российских городах не проводится вообще ничего, всё закрыто.

Нам бы очень хотелось, чтобы нас закрыли. Но тогда нас надо поддерживать финансово. К сожалению, этого не происходит, – отметил промоутер.

Да, мы понимаем требования Роспотребнадзора: я – один из тех, кто болел, и понимаю, что эта болезнь существует. Ответственность лежит на организаторе концерта, лежит на площадке, но лежит и на зрителе. А сейчас получается, что зритель ни за что не отвечает. Человек зашёл, снял маску – это уже нарушение.

Больше 10 миллионов билетов находится на руках в результате перенесённых концертов. Мало того: мы понимаем, что все эти перенесённые концерты уйдут с 2021 года на 2022-й. Наши западные партнёры уже к этому готовятся.

Владимир Зубицкий считает возможным перенять опыт Австралии. Там разработан некий регламент, который позволил провести в Австралии матч по регби на 58 000 зрителей, и ни один человек не заболел. В данный момент исследование переведено на русский язык и, возможно, позволит в России частично восстановить индустрию развлечений.

Теги: #Шоу-бизнес #новости шоу-бизнеса

Рубрика: Культура и ТВ

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