Планы на выходные: идем на каток и поздравляем матерей

Новогодние праздники уже не за горами. В связи с этим Sobesednik.ru выбрал несколько отличных мероприятий, где вы сможете послать весточку Зимнему волшебнику, сделать подарок для своих мам, а также открыть, наконец, сезон катания на коньках.

Катки

Ура, этот день настал! С 27 ноября в парках столицы открываются катки. На ВДНХ главной темой открытия сезона станет 200-летие с открытия Антарктиды. Все желающие смогут проехаться по Аллее влюбленных, посетить тюбинговую горку и сходить на мастер-классы известных спортсменов.

Каток в Парке Горького в этом году будет оформлен в стиле 5 чудес России: Мурманского маяка, западной и восточной вершины Эльбруса, Золотого моста Владивостока и Ласточкиного гнезда в Ялте.

Гум-каток откроется 29 ноября. В этом году ему исполняется 15 лет, в связи с чем команда решила перенести всех его посетителей в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, пингвинами и мудрыми совами.

Письма Деду Морозу

С 18 ноября в московских парках появились специальные почтовые ящики, в который каждый желающий может опустить свое заветное письмо Деду морозу. Доставлять пожелания ребят еженедельно будет Снеговик-Почтовик. Если вы хотите получить ответ от зимнего волшебника, то не забудьте указать обратный адрес.

Для тех, кому очень хочется отправить письмо, но нет возможности добраться до столичных парков, это можно сделать и по электронной почте. Дед мороз идет в ногу со временем.

Фестивали

С 15 ноября по 5 декабря проходит J-Fest – масштабный фестиваль для всех поклонников страны восходящего солнца. В субботу в 11.00 гостей приглашают послушать лекцию о японском гостеприимстве, а чуть позже – в 13.00 и в 19.00 – посетить специальный показ известного театра Кабуки, в котором соединились традиционное искусство, визуальные технологии и арт-дизайн.

В воскресенье в 10.00 подключайтесь к прямой трансляции экскурсии по Японии, а в 12.00 посетите чайный домик в Киото. В эти заведения не пускают случайных гостей, поэтому у вас есть, возможно, единственный шанс познакомиться с людьми, избравшими путь мейко и гейко.

День матери

28 ноября Дарвиновский музей собирает своих гостей в онлайн-пространстве. Замечательный повод – Всероссийский День матери – позволил сотрудникам создать виртуальную галерею с портретами мам от учеников изостудии, организовать экскурсию о тайнах материнства в мире современных животных, провести мастер-классы по созданию куклы-оберега и цветка, из которого появилась Дюймовочка.