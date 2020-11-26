"Я смотрю лайки". Эдвард Радзинский объяснил, почему пошел против Бузовой

Знаменитый писатель и драматург запустил свой YouTube-канал и рассказал нам, зачем. Главная тема канала, как можно догадаться, история. Причем, это история по-радзински — эмоциональная, интересная, и рассказываемая как будто для тебя одного. Хотя на самом деле на канал Радзинского подписались уже 53 тысячи человек, и это без всякой рекламы. Новые выпуски выходят каждый четверг. Каждый – путешествие во времени. В эпоху Сократа, потом Ивана Грозного или Петра Первого и много кого еще. Сталин, разумеется, тоже будет. Как без него рассказать нам о нашей жизни? Ведь рассказывая о прошлом, Эдвард Радзинский на самом деле всегда рассказывает о настоящем, и о будущем. Ну вот, например, он расскажет, почему в России не судят воров, а охотно затевают процессы о шпионаже или измене родине. Разумеется, Эвард Радзинский будет рассказывать на своем канале истории любви и истории театра тоже.

И ему очень важно, какая у него аудитория, потому что… это его, можно сказать, крестовый поход против редуцированной способности мыслить, против «Бузовой».

– Каждый мой слушатель и зритель — индивидуальность. И надо привыкнуть к тому, что если человек говорит что-то отличное от вашего мнения, это не значит, что он враг или идиот. Это значит, что у него просто другое мнение.

– Вы следите за лайками и за комментами?

– Да. Я смотрю лайки (дизлаков совсем немного!) и читаю комментарии. Это отдельное удовольствие, и там все любопытно очень. И конечно, я не ожидал, что в этом обществе уже носорогов (на всякий случай: ЭСР имеет в виду пьесу Ионеску «Носорог» – прим. авт.) столько еще сохранилось людей. А мы ведь только начали — каналу месяц и одна неделя всего. В среднем приходит полторы тысячи подписчиков в день. И сегодня уже около 53 тысяч человек подписалось. И это же без всякой рекламы и пресс-релизов.

Ну, предположим, люди, обитающие на YouTube, знают мою фамилию, но у них есть уже свои пристрастия, возможно, чудовищные, возможно, нормальные дела молодежные, они во всем мире одинаковые – у человечества в среднем-то лоб маленький. Мы же все-таки от обезьяны… Нет, не усмехайся, в этом ничего плохого, и, как писал физиолог Павлов, надо стараться помогать людям в развитии от обезьяны. И выяснилось, что помогай, не помогай, а у них есть такой нарицательное действующее лицо по фамилии Бузова. И она – тут можно и другие фамилии поставить, они все одинаковые все равно – есть воплощение всего усеченного, усредненного. И поэтому мне было интересно рискнуть.