Марианна Вертинская раскрыла истинную причину развода сестры Анастасии с Никитой Михалковым

Старшая дочь прославленного шансонье Александра Вертинского Марианна стала героем нового выпуска популярного ток-шоу «Судьба человека». Во время беседы с ведущим программы Борисом Корчевниковым, 77-летняя Вертинская рассказала о своем давнем романе с режиссером Андреем Кончаловским, который закончился обидным расставанием. Впрочем, наибольший интерес публики вызвала история о том, как складывались отношения между ее сестрой – звездой «Человека-амфибии» Анастасией Вертинской – и известным режиссером Никитой Михалковым. Тем более, что о причинах развода тогда еще совсем молодой актрисы и перспективного режиссера практически никто не знал.

Как рассказала Марианна, в то время за юной и привлекательной актрисой активно ухаживали сразу два представителя довольно известных кинодинастий – Никита Михалков и актер Андрей Миронов. Тогда девушка поставила перед ухажерами задачу: тот, кто сможет принеси ей сиреневую архидею, сможет стать ее мужем. Решать эту головоломку соперникам пришлось зимой в шестидесятых годах, когда в Москве не то, чтобы сиреневую, просто орхидею было довольно сложно достать.

Однако Андрею Миронову в этом повезло больше – в одном из посольств иностранных государств у него был приятель, который помог раздобыть необходимый цветок. Впрочем, несмотря на преподнесенный актером цветок необходимого оттенка, Анастасия Вертинская все же выбрала себе в мужья именно Никиту Сергеевича Михалкова.

Анастасия Вертинская // Фото: Global Look Press

По словам Марианны Александровны, знаменитый режиссер в те времена в принципе был мужчиной весьма находчивым, настойчивым и изобретательным. Поэтому его ухаживания довольно быстро покорили сердце юной актрисы. В браке с режиссером младшая из сестер Вертинских прожила всего 5 лет, несмотря на то, что в 1966 году в их семье родился сын Степан, а все вокруг считали, что они, как пара, прекрасно подходят друг другу. Однако, как утверждает старшая сестра, взгляды на семейную жизнь у них были совершенно разные. Михалков был уверен, что жена должна сидеть дома и заниматься детьми, каждый день встречая его после напряженного рабочего дня. А вот Анастасия, в свою очередь, не собиралась упускать шанс построить хорошую карьеру, который подарила ей популярность, обретенная после роли в экранизации «Человека-амфибии».

Именно эти разногласия, подчеркивает Марианна Александровна, и легли в основу последующего распада брака двух знаменитостей.