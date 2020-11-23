Триумфатор детского "Евровидения–2017": Петь перед техникой – не очень интересно

Победительница детского «Евровидения–2017» Полина Богусевич пожелала участнице от России в 2020-м удачи на конкурсе.

По ее словам, выступать перед видеокамерами гораздо сложнее, чем перед зрителями. «Публика – это эмоции, которые дают тебе возможность раскрыться в песне. А петь перед техникой – не очень интересное событие», – рассказала Богусевич в интервью порталу NEWS.ru. Певица посоветовала нынешней участнице соревнования от России Софии Феськовой «представить, что на неё смотрит весь мир, представить всех её родственников и друзей», а также отметила, что не стоит бояться совершать на сцене ошибки.

Богусевич сообщила, что не намерена представлять Россию на взрослом «Евровидении» в ближайшее время, хотя думала об этом после своей победы на конкурсе в Тбилиси и в целом не исключает такого варианта развития событий. В настоящий момент девушка готовится для поступления на курс режиссуры в США.

Детское Евровидение–2020 пройдет 29 ноября в Варшаве, однако его участники не поедут в Польшу, а запишут выступления каждый у себя дома.