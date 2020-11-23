Сыгравший для хабаровчан Юрий Башмет: "Протесты свойственны человеку"

В воскресенье в закрытом для публики зале Чайковского прошел концерт ансамбля «Солисты Москвы» с Юрием Башметом и Михаилом Пореченковым. Это был онлайн-подарок Хабаровскому краю, куда оба артиста должны были вылететь для участия в «именном» фестивале Башмета, но отказались от поездки из-за коронавируса.

Юрий Башмет сам недавно перенес коронавирус и после концерта рассказал журналистам, как это было.

– Я жил себе и жил, а потом совершенно непонятно каким образом заразился, – сказал маэстро. – Наверное, все-таки это вопрос везения – заболевает человек или не заболевает. Должен сказать, что я никогда в жизни столько не отдыхал. Непривычное состояние. Но надо работать, чтобы понять, выздоровел ты или нет. У меня уже отрицательный тест. Конечно, какие-то силы ушли на преодоление этой болезни. Музыканты тоже отдохнули и, должен заметить, никто в ансамбле не потерял форму.

«Собеседник» поинтересовался у Юрия Башмета его отношением к 25-процентному ограничению на допуск публики на концерты:

– 25% это, конечно, очень мало. Нельзя лишать слушателей концертов, артистов – сцены, а сотрудников – зарплаты: свет, гардероб – это все стоит денег. Но мы видим – в Америке, в Швеции, у нас с ковидом проблемы, сейчас все вынуждены подвинуться. В первую волну мы видели, как по-разному отнеслись к этому Москва и Петербург. Нужно понимать, что отсутствие концертов очень негативно сказывается на людях в возрасте Ромео и Джульетты, подростках, занимающихся музыкой. Если не будет ежедневного внимания к музыке, очень может быть, что какой-нибудь наш гений-музыкант уйдет в другую сторону. Я уже обращался с инициативой, чтобы ежедневно по всем возможным каналам и через интернет классическая музыка присутствовала хотя бы по 10-15 минут. И незаметно человек поймёт, что это норма – как умываться ежедневно. Это хоть как-то компенсирует отсутствие концертов или, точнее, то самое 25%-ное ограничение заполняемости зала.

Поинтересовались мы у маэстро Башмета и об ощущениях, оставшихся у него после концерта в пустом зале.

– Мы знаем, как играть в пустом зале: у нас генеральные репетиции в день концерта обычно всегда проходят без публики. Ничего особенного для нас тут нет. Но, конечно, обмен состояниями между слушателем и исполнителем очень важен. Поэтому нужно представить себе, что много людей слушают нас там, на том конце. И вот в этом есть что-то необычное. Первый раз со мной это случилось в Екатеринбурге. Тогда еще концерт проходил при полном зале, не было никакой пандемии, но меня попросили во время поклона посмотреть куда-то по диагонали вверх и рукой поприветствовать какую-то камеру, которой не видно. Оказывается, они тогда начали интернет-трансляции концертов. А потом где-то через полгода в Екатеринбурге на пресс-конференции пожилая женщина преподнесла мне сумку с соленьями, с огурцами. Оказывается, девять человек в какой-то деревне восприняли этот жест как будто я их приветствовал.

Также Юрий Башмет высказался о протестах в Хабаровске – городе, для которого играл в воскресенье:

– Я в принципе далек от политики. И даже не знаю, о чем там идет речь. Но, думаю, у людей есть основания что-то требовать, отстаивать, в рамках приличия. То есть чтобы не было крови и чтобы человек боролся, находясь не где-нибудь за границей, а на месте, у себя дома. Тогда я начинаю ценить. Когда кто-то из наших бывших тявкает из-за рубежа, вот это мне противно. По-моему, у нас есть все условия, чтобы высказывать свое мнение. Протесты свойственны человеку.