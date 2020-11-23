Ирина Муравьева впала в истерику от полупустого зала

В Малом театре, где много лет служит народная актриса России Ирина Муравьева, в 400-й раз сыграли спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», в котором она выходит в одной из главных ролей – Клеопатры Мамаевой. С Sobesednik.ru Ирина Вадимовна поделилась впечатлениями от этого юбилея.

– Этот спектакль идет уже двадцать лет. Представляете?! Когда мне объявили, что столько лет играем, и что это 400-й спектакль, не поверила, – смеется актриса. – Такое ощущение, что играем в десятый раз, наверное, или в двенадцатый! Потому что замечательная пьеса Островского, удачная режиссура Владимира Бейлиса, прекрасные артисты на сцене. Играем с таким удовольствием. Конечно, когда столько лет идет какой-либо спектакль, бывает, играть утомительно. Но тут, когда все нравится, когда все наслаждаются и словами, и текстом, игрой друг друга, то эти 400 спектаклей пробегают, как мгновение.

– Ирина Вадимовна, какового сейчас работать, когда зал, по рекомендации городских начальников, заполнен на двадцать пять процентов?

– Ох, конечно, мы со сцены это замечаем! Когда играла в первый раз после этого указа, то с удивлением заметила, что мало публики. Помню, вышла на авансцену, увидела почти пустые первые ряды, и свои слова стала произносить немного с истерикой, закричала в голос. Так на меня это повлияло! Показалось, что в зале никого и нет. Но спасибо нашим зрителям, они так громко кричат «Браво!», как будто полный зал! Ситуация странная, конечно: народа нет, артисты играют. Но мы все делаем вид, что все отлично!