Планы на выходные: смотрим фильм с Людмилой Гурченко и слушаем лекции по философии

Несмотря на новые ограничения, в столице все еще остается множество поводов выйти из дома. Знакомство с творчеством молодых художниц, изучение единственного естественного спутника Земли, просмотр фильма с неподражаемой Людмилой Гурченко – Sobesednik.ru собрал все самое интересное, что происходит в Москве (и не только) в этот уик-энд.

Лекции по философии

В предстоящие выходные философская школа «Новый Акрополь» организовала несколько любопытных лекций, посещение которых обойдется вам совершенно бесплатно.

14 ноября в Калининграде пройдет целый философский фестиваль. Гости смогут посетить занятие, на котором узнают, что делает человека слабым, пройти практикум и ответить на вопрос, кто я такой, или принять участие в игре «В поиске добродетелей».

В Воронеже всех желающих приглашают познакомиться с философией Эпохи Возрождения, в Новосибирске поговорить на тему подвигов и героев, а в Москве узнать чуть больше о Франческо Петрарке и Николае Кузанском, работы которых значительно повлияли на формирование мировоззрения человека о том, что он может быть счастливым на земле.

Выставки

Соскучились по высокому искусству? Тогда галерея «Триумф» предлагает вам посетить ее выставки, предварительно пройдя регистрацию на сайте. В программе – произведения петербургской художницы Евы Хелки, в которых она перерабатывает древние мифологические сюжеты и проецирует их на современную реальность; любопытная выставка Екатерины Герасименко, исследующей пространства и сочетающей их с художественным осмыслением и интерпретацией обыденного.

«Дни Луны»

В эти выходные социальные сети ВДНХ порадуют познавательной программой, приуроченной к 50-летию со дня начала работы на Луне первого в мире планетохода — «Лунохода-1».

В субботу в 17.00 можно будет посмотреть лекцию сопредседателя молодежного совета Русского космического общества, популяризатора космонавтики Дениса Прудника «Покорители Луны». Речь пойдет об истории освоения естественного спутника Земли, автоматических межпланетных станциях, пилотируемых полетах, а также луноходах.

15 ноября с 12.00 активных пользователей инстаграма ждут на увлекательной викторине. Участникам в формате «Правда или нет» предстоит ответить на вопросы летчика-космонавта Федора Юрчихина о Луне и узнать пять интересных фактов о ее покорении.

Кино

14 ноября к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко Москино «Салют» покажет драму «Аплодисменты, аплодисменты» с участием актрисы. Сыграть настоящую драматическую роль – именно об этом мечтает ее героиня, пока не предоставляется возможность воплотить фантазию в реальность. В руки актрисы попадает сценарий, и женщине остается лишь одно: убедить режиссера в том, что она сможет справиться.